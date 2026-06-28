Okolice Wypadki podczas kąpieli, lądowały śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Alicja Glinianowicz |

Bezpieczeństwo nad wodą. Służby pokazują, jak reagować i pomagać Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Grabowski Foto/Shutterstock

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Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem w miejscowości Kałuszyn w powiecie mińskim. - Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 19.56. 37-latek nad Zalewem Karczunek przebywał ze swoją partnerką. Mężczyzna wszedł do wody i nie wypłynął. Wyciągnęli go świadkowie, którzy rozpoczęli reanimację - powiedział nam mł. asp. Jakub Filipiak z Komendy Stołecznej Policji.

Przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego kontynuował prowadzenie reanimacji. Mężczyzna został zabrany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala.

14-latek topił się w basenie

Także w sobotę wieczorem doszło do innego niebezpiecznego zdarzenia. W basenie topił się 14-latek.

- O godzinie 19.58 otrzymaliśmy informację o zdarzeniu, w którym ucierpiał 14-letni chłopiec. Młodzież na terenie ogródków działkowych w Nowym Dworze Mazowieckim zrobiła pożegnanie roku. Znajdowali się pod nadzorem jeden osoby dorosłej, która była trzeźwa. Chłopak w pewnym momencie wskoczył do basenu i nie wypłynął - podał mł. asp. Filipiak z KSP. - 14-latek został wyciągnięty, miał niedowład kończyn dolnych - dodał.

Poszkodowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego został zabrany do szpitala w Warszawie.

🚨Apel o zachowanie czujności nad wodą.



Woda to żywioł – chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią. Każdego roku dochodzi do utonięć, którym można zapobiec.



Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych. Twoja rozwaga może uratować życie❗️



Od 1 czerwca 2026 r.… pic.twitter.com/OJkwZI8bQP — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) June 28, 2026 Rozwiń

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