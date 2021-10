Śmigłowiec LPR leciał do zasłabnięcia, doszło do awarii. "Wezwano drugą maszynę"

W Karczewie śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego lądował, by pomóc mężczyźnie, który zasłabł. Niestety, uległ awarii. Na pomoc wezwano drugi.

Do zdarzenia doszło około godziny 14. Do zasłabnięcia wyruszył śmigłowiec LPR. Według informacji przekazanych na Kontakt 24, maszyna miała się zepsuć i na miejsce skierowano kolejną. Nasz czytelnik twierdził, że trwało to koło dwóch godzin.