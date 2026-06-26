Okolice Walczą o życie dziewczynki, topiła się w jeziorku Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Dziewczynka trafiła do szpitala helikopterem LPR Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

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Do tragedii doszło w miejscowości Karczew, położonej w powiecie otwockim.

- Trwa reanimacja dziecka wyciągniętego z wody - dowiedział się Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl.

Strażacy zgłoszenie o wypadku otrzymali o godzinie 17.30. Na miejsce przyjechały dwa zastępy straży, zespół ratownictwa medycznego, lądował też helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

- Trwa resuscytacja dziecka. To dziewczynka w wieku około sześciu lat - poinformował mł. asp. Bartłomiej Baran ze straży pożarnej w Otwocku. - Dziewczynka trafiła helikopterem do szpitala w stanie ciężkim - dodał później strażak.

Akcja ratunkowa w Karczewie Akcja ratunkowa w Karczewie Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Akcja ratunkowa w Karczewie Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Akcja ratunkowa w Karczewie Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Akcja ratunkowa w Karczewie Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Akcja ratunkowa w Karczewie Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Dziewczynka pływała na niestrzeżonym kąpielisku

- Dziecko pływało na niestrzeżonym kąpielisku Moczydło w Karczewie. Zniknęło pod wodą, według świadków przebywało pod wodą około pięć minut. Osoby przebywające w wodzie wyciągnęły je brzeg i zaczęły reanimację. Następnie akcję ratunkową prowadziła straż i zespół ratownictwa medycznego, potem przyleciał LPR. Funkcje życiowe dziecka zostały przywrócone. Śmigłowcem zostało zabrane do szpitala. Na miejscu jest też policja – ustalił Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl.

Dziewczynka trafiła do szpitala helikopterem LPR Akcja ratunkowa w Karczewie Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Akcja ratunkowa w Karczewie Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Akcja ratunkowa w Karczewie Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Akcja ratunkowa w Karczewie Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Akcja ratunkowa w Karczewie Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl