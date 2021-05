Podejrzany o usiłowanie zabójstwa brata. "W trakcie awantury chwycił za nóż"

Rzeczniczka otwockiej komendy Paulina Harbin przekazała, że do zdarzenia doszło kilka dni temu. - Do otwockiego szpitala zgłosił się pacjent z raną kłutą w klatce piersiowej. Opatrujący go lekarz od razu poznał, że mężczyzna prawdopodobnie został dźgnięty nożem - wyjaśniła.