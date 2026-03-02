Logo TVN Warszawa
Warszawa
Zastraszyli przechodnia nożem, ukradli telefon

Zatrzymany mężczyzna
Zatrzymany mężczyzna
Źródło: KPP Otwock
W Karczewie (Mazowieckie) dwóch mężczyzn zaatakowało przechodnia, obezwładniło go i ukradło telefon. Policja zatrzymała podejrzanych. Pomocny okazał się monitoring.

Do policjantów z Karczewa wpłynęło zawiadomienie, z którego wynikało, że na jednej z ulic dwóch mężczyzn zaatakowało przechodnia.

"Gdy ten zaczął się bronić, jeden z napastników wyjął przedmiot przypominający nóż, czym doprowadził go do stanu bezbronności. Po obezwładnieniu, sprawcy zabrali pokrzywdzonemu telefon komórkowy" - opisała w komunikacie Komenda Powiatowa Policji w Otwocku.

W identyfikacji podejrzanych pomogły policjantom nagrania z okolicznych kamer. Jednego z nich na nagraniach rozpoznał karczewski policjant, drugiego też udało się zidentyfikować.

Zatrzymany mężczyzna
Zatrzymany mężczyzna
Źródło: KPP Otwock

Zatrzymania w pracy i mieszkaniu

Do sprawy policjanci zatrzymali dwóch obywateli Mołdawii w wieku 25 i 35 lat. Mężczyźni zostali zatrzymani jedocześnie - jeden w miejscu pracy, drugi w mieszkaniu. Trafili do policyjnych cel. 

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Otwocku przedstawił 25-latkowi i 35-latkowi zarzuty rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, po czym zawnioskował do sądu o ich tymczasowy areszt. 

Zatrzymany mężczyzna
Zatrzymany mężczyzna
Źródło: KPP Otwock

Opracowała Magdalena Gruszczyńska/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Otwock

Przestępczość w Warszawie Rozbój Policja
