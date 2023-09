Zabójstwo i usiłowanie zabójstwa we wsi pod Warszawą. Zarzuty i areszt dla podejrzanego

W sprawie zabójstwa, do którego doszło w środę w miejscowości Kanie, toczy się śledztwo pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie. W związku ze zdarzeniem zatrzymano mężczyznę. Podejrzany usłyszał zarzuty i został aresztowany na trzy miesiące.

64-latka została przetransportowana śmigłowcem do szpitala. Lekarze pozwolili już śledczym przesłuchać kobietę.

Śledczy mają też wstępne ustalenia dotyczące motywu zbrodni. Ma on się łączyć z nierozliczoną transakcją - dowiedziała się w sobotę PAP w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie.

Śmigłowiec zabrał jedną ranną osobę

Do zdarzenia doszło w środę we wsi Kanie. Na miejscu pojawiła się policja, a teren został otaśmowany. Przyjechali też strażacy. W pobliżu lądował śmigłowiec LPR, który zabrał ranną osobę do szpitala.