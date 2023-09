Zabójstwo i usiłowanie zabójstwa w podwarszawskiej wsi. Jedna osoba zatrzymana

Nieco więcej informacji podała prokuratura. - Na chwilę obecną tyle, co możemy powiedzieć to, że doszło tam do zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Zatrzymano jedną osobę, ale ze względu na dobro postępowania, do czasu wykonania czynności procesowych z tą osobą zatrzymaną, w chwili obecnej dalszych szczegółów i informacji nie udzielamy - przekazał nam w piątek rano Marcin Przestrzelski, zastępca rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Warszawie.