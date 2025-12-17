Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Odcinkowy pomiar prędkości na "kampinoskiej gilotynie"

Odcinkowy pomiar prędkości na DW579
Apel do kierowców o zachowanie ostrożności
Źródło: Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl
Urządzenia do pomiaru prędkości pojawiły się na 13-kilometrowym odcinku drogi wojewódzkiej numer 579 pomiędzy Cybulicami Dużymi a Lesznem. "Dziś jest to najrozsądniejszy i najszybciej dostępny sposób, by ograniczyć skalę tragedii w sercu puszczy" - podkreślają przedstawiciele Kampinoskiego Parku Narodowego.

O tym, że na drodze wojewódzkiej numer 579 zostanie zainstalowany odcinkowy pomiar prędkości informowaliśmy na tvnwarszawa.pl w sierpniu ubiegłego roku. To droga przecinająca Kampinoski Parki Narodowy. Problem, który tam występuje, jest zasadniczo jeden - nadmierna prędkość. Pomimo ograniczenia do 60 kilometrów na godzinę, wielu kierowców ją przekracza. W przeszłości dochodziło do wielu wypadków z udziałem ludzi, ale również dzikich zwierząt zamieszkujących puszczę. Fragment drogi przebiegający przez park narodowy zyskał niechlubne miano "kampinoskiej gilotyny".

Zgodnie z zapowiedzią rusza odcinkowy pomiar prędkości

W środę zarząd Kampinoskiego Parku Narodowego poinformował w mediach społecznościowych, że na odcinku drogi wojewódzkiej nr 579, zgodnie z zapowiedzią rusza odcinkowy pomiar prędkości.

"Bramki pomiarowe ustawiono w rejonie Cybulic i Leszna. Na odcinku blisko 13 km obowiązuje limit 60 km/h – teraz jego przestrzeganie będzie rzeczywiście kontrolowane" - informuje KPN.

Planowany odcinkowy pomiar prędkości na DW579
Planowany odcinkowy pomiar prędkości na DW579
Źródło: tvnwarszawa.pl

Zarząd parku podkreśla, że nadmierna prędkość to główna przyczyna wypadków na tej drodze. "Odcinkowy pomiar prędkości, co potwierdzają doświadczenia z innych miejsc w Polsce, skutecznie zmniejsza liczbę wypadków i ofiar. Wolniejsza jazda to krótsza droga hamowania i większa szansa, by w porę zauważyć zwierzę wchodzące na jezdnię" - zaznaczono w komunikacie.

Przedstawiciele parku podkreślają, że odcinkowy pomiar prędkości nie rozwiązuje wszystkich problemów tej trasy, "ale dziś jest to najrozsądniejszy i najszybciej dostępny sposób, by ograniczyć skalę tragedii w sercu puszczy".

Montaż odcinkowego pomiaru prędkości na DW579 był jednym ze zwycięskich projektów budżetu obywatelskiego Mazowsza. Oddało na niego głos blisko 2,3 tysiąca osób.

Odcinkowy pomiar prędkości na DW579
Odcinkowy pomiar prędkości na DW579
Odcinkowy pomiar prędkości na DW579
Źródło: Kampinoski Park Narodowy
Odcinkowy pomiar prędkości na DW579
Odcinkowy pomiar prędkości na DW579
Źródło: Kampinoski Park Narodowy
Odcinkowy pomiar prędkości na DW579
Odcinkowy pomiar prędkości na DW579
Źródło: Kampinoski Park Narodowy
Odcinkowy pomiar prędkości na DW579
Odcinkowy pomiar prędkości na DW579
Źródło: Kampinoski Park Narodowy
Kamery i znaki już są. Nowy odcinkowy pomiar prędkości na obwodnicy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kamery i znaki już są. Nowy odcinkowy pomiar prędkości na obwodnicy

Wilanów
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: dg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Kampinoski Park Narodowy

Udostępnij:
TAGI:
Drogi w Polsce
Czytaj także:
Poszukiwani przez policję ws. dywersji
Podejrzani o dokonanie aktów dywersji na kolei, są czerwone noty
Okolice
Rowerzysta został potrącony przez samochód
Leżał na jezdni w kałuży krwi
Bemowo
Policja poszukuje dwóch mężczyzn podejrzanych o kierowanie gróźb
Szukają mężczyzn ze zdjęć, chodzi o groźby
Mokotów
Mieszkanie dla policjantów
Policjanci w Warszawie dostają mieszkania
Kierowca volvo zmarł w szpitalu
Kierowca nie żyje. Policja przypomina o pasach bezpieczeństwa
Okolice
Metro w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
Trzaskowski: rozpoczynamy projekt "Podziemna tarcza"
Śródmieście
Do zdarzenia doszło w Wojskowej Akademii Technicznej
Ranny podchorąży, postępowanie dyscyplinarne wobec jego kolegów
Bemowo
Są dwa wzory zawieszek, jedna przedstawia PKiN
18 tysięcy darmowych ozdób zawiśnie na słupach w stolicy
Śródmieście
Taczka i beczka z poprodukcyjnymi odpadami
W małej mazowieckiej wsi prowadzili fabrykę narkotyków
Okolice
Za nielegalny połów ryb grozi do dwóch lat więzienia
Łowili ryby na szarpaka
Okolice
Dworzec kolejowy w Modlinie został zabytkiem
Minister odrzucił skargę, dworzec w Modlinie jest zabytkiem
Okolice
Szpital psychiatryczny w Tworkach
Pijanych wożą do szpitala psychiatrycznego. "Ponad połowa nie powinna tu trafić"
Klaudia Kamieniarz
Jeden z zatrzymanych w sprawie oszustw
Ona wypłacała wyłudzone pieniądze, oni czekali przed bankiem
Bemowo
Magdalena Biejat potraktowana gazem
Policjant spryskał gazem posłankę Magdalenę Biejat. Akt oskarżenia
Śródmieście
Wypadek nagrała kamera monitoringu
Zatrzymał się na lewym pasie ekspresówki. Dramatyczne nagranie
Artur Węgrzynowicz
Lądowanie śmigłowca LPR przy placu Unii Lubelskiej
Śmigłowiec LPR przed centrum handlowym. Zabrał rannego rowerzystę
Śródmieście
Przedmioty zabezpieczone przez policjantów
Stał na czerwonym świetle, inny kierowca zaczął do niego strzelać
Radom
Funkcjonariusze KAS udaremnili przemyt marihuany
Zajrzeli do walizki podróżnego z Tajlandii. Znaleźli ponad 24 kilogramy marihuany
Włochy
Jarmark bożonarodzeniowy w Warszawie
Organizator świątecznego jarmarku poprosił ochronę o większą czujność
Śródmieście
Kierowca seata uderzył w ścianę sklepu
W aucie więcej osób niż miejsc. Wjechali w sklep, kierowca pijany
Okolice
Zdarzenie drogowe na S8 w Michałowicach pod Warszawą
Zderzenie autobusu i dwóch samochodów na S8
Okolice
Niebezpieczna jazda kierowcy pod Ostrołęką
Niebezpieczny manewr, pięć tysięcy złotych mandatu i 10 punktów karnych
Okolice
26-latek został zatrzymany
Na widok policjantów przyspieszył. Pijany i bez prawa jazdy
Okolice
Pożar warsztatu w Sulejówku
Ogień w warsztacie samochodowym, 24 osoby musiały opuścić mieszkania
Okolice
Koleje Mazowieckie, Dworzec Centralny, Warszawa Centralna
Będą zużywać mniej energii elektrycznej. Koleje Mazowieckie kupują nowe pociągi
Komunikacja
Akt oskarżenia przeciwko hodowcy indyków (zdj. ilustracyjne)
Odchody i osady składowane przy fermie. Hodowca indyków oskarżony
Okolice
Na wysokości miejscowości Nowa Wola doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch pojazdów
Wypadek i duże utrudnienia na S7. Jeden z kierowców nieprzytomny
Okolice
Zderzenie w Dolinie Służewieckiej
Zderzenie z miejskim autobusem
Ursynów
Atak pseudokibiców na trasie S8
Atak pseudokibiców. Zajechali drogę autokarom, kierowcy z zarzutami
Okolice
Odszedł pies ratowniczy Arrow
"Bohater na czterech łapach" nie żyje
Katarzyna Kędra

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki