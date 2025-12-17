Odcinkowy pomiar prędkości na "kampinoskiej gilotynie"

O tym, że na drodze wojewódzkiej numer 579 zostanie zainstalowany odcinkowy pomiar prędkości informowaliśmy na tvnwarszawa.pl w sierpniu ubiegłego roku. To droga przecinająca Kampinoski Parki Narodowy. Problem, który tam występuje, jest zasadniczo jeden - nadmierna prędkość. Pomimo ograniczenia do 60 kilometrów na godzinę, wielu kierowców ją przekracza. W przeszłości dochodziło do wielu wypadków z udziałem ludzi, ale również dzikich zwierząt zamieszkujących puszczę. Fragment drogi przebiegający przez park narodowy zyskał niechlubne miano "kampinoskiej gilotyny".
Zgodnie z zapowiedzią rusza odcinkowy pomiar prędkości
W środę zarząd Kampinoskiego Parku Narodowego poinformował w mediach społecznościowych, że na odcinku drogi wojewódzkiej nr 579, zgodnie z zapowiedzią rusza odcinkowy pomiar prędkości.
"Bramki pomiarowe ustawiono w rejonie Cybulic i Leszna. Na odcinku blisko 13 km obowiązuje limit 60 km/h – teraz jego przestrzeganie będzie rzeczywiście kontrolowane" - informuje KPN.
Zarząd parku podkreśla, że nadmierna prędkość to główna przyczyna wypadków na tej drodze. "Odcinkowy pomiar prędkości, co potwierdzają doświadczenia z innych miejsc w Polsce, skutecznie zmniejsza liczbę wypadków i ofiar. Wolniejsza jazda to krótsza droga hamowania i większa szansa, by w porę zauważyć zwierzę wchodzące na jezdnię" - zaznaczono w komunikacie.
Przedstawiciele parku podkreślają, że odcinkowy pomiar prędkości nie rozwiązuje wszystkich problemów tej trasy, "ale dziś jest to najrozsądniejszy i najszybciej dostępny sposób, by ograniczyć skalę tragedii w sercu puszczy".
Montaż odcinkowego pomiaru prędkości na DW579 był jednym ze zwycięskich projektów budżetu obywatelskiego Mazowsza. Oddało na niego głos blisko 2,3 tysiąca osób.
Autorka/Autor: dg/gp
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Kampinoski Park Narodowy