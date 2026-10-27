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Okolice

18-latek rajd po A2 zakończył na barierach, auto spłonęło. Policja o nagraniu i "dalszych czynnościach"

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Kolizja na autostradzie A2
Auto uderzyło w bariery na autostradzie A2
Źródło wideo: tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: tvnwarszawa.pl
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Nastolatek pędził Seatem po autostradzie A2. Podczas wyprzedzania stracił panowanie nad autem i uderzył w bariery energochłonne. Jego samochód stanął w płomieniach. Po publikacji nagrań świadków, policja zdecydowała się zbadać dodatkowo przebieg kolizji.

W sobotę wieczorem na autostradzie A2 w rejonie węzła Kałuszyn (Mazowieckie) doszło do kolizji. Rozpędzony samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne po prawej stronie jezdni, odbił się od nich i wypadł na pas dzielący jezdnie, gdzie również zderzył się z barierami. Auto stanęło w płomieniach.

Dotarliśmy do nagrania z jednego z aut, które wyprzedził kierowca. Podobny film, z kolejnego pojazdu poruszającego się tego wieczoru autostradą A2, opublikował także we wtorek serwis Stop Cham.

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Nagranie kolizji na autostradzie A2
Źródło: Stop Cham

Lawirował między autami

Z obu filmów wynika, że kierowca jechał z dużą prędkością, lawirując między innymi samochodami. Widzimy, że chwilę przed zderzeniem wyprzedził jeden z pojazdów, jadąc po pasie awaryjnym. Następnie wjechał na lewy pas jezdni, by minąć kolejne auto i stracił panowanie nad kierownicą. W kolejnych sekundach pojazd wrócił na prawą stronę jezdni i wpadł w bariery energochłonne.

"Z pojazdu wyrwało silnik i był widoczny wybuch benzyny. Kierującemu nic się nie stało i bez widocznych obrażeń opuścił wrak pojazdu" - opisuje Stop Cham.

Kierowca dostał mandat

Na miejscu zderzenia interweniowała policja. - 18-latek kierujący pojazdem marki Seat nie dostosował prędkości do warunków panujących w ruchu i uderzył w bariery energochłonne. Nic mu się nie stało - informuje młodszy aspirant Paula Antolak z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.

Dodaje, że mężczyzna został ukarany za spowodowanie kolizji drogowej. Otrzymał mandat w wysokości dwóch tysięcy złotych i 10 punktów karnych. Był trzeźwy i posiadał uprawnienia do kierowania autem.

Policjantka potwierdza, że na nagraniu, o którym policja dowiedziała się we wtorek, jest widoczny płomień, który "jak oświadczył kierujący, samoistnie uległ zagaszeniu". Nie wiadomo, co konkretnie płonęło.

Policja bada przebieg kolizji

W środę mińska policja wydała komunikat w sprawie kolizji. Przekazano w nim, że opublikowane we wtorek nagranie wnosi "dodatkowe informacje, pozwalające na lepszą ocenę okoliczności w jakich doszło do kolizji".

"W związku z powyższym w tym samym dniu podjęto dalsze czynności. Ustalono świadków zdarzenia, zabezpieczono dostępne w mediach społecznościowych nagranie z wideorejestratora. Czynności są kontynuowane" - podaje policja.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Wypadki i kolizje w WarszawieAutostrada A2Mińsk Mazowiecki
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