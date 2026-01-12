Protest mieszkańców Kałuszyna na placu Bankowym Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Protest odbył się w poniedziałek o godz. 10 na placu Bankowym. Do stolicy przyjechało kilkadziesiąt osób z okolic Mińska Mazowieckiego. Protest zabezpieczała policja.

Mieszkańcy przynieśli banery i tablice z hasłami takimi jak: "Ryczołek to zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego", "Panie premierze prosimy o pomoc", "Nie chcemy żyć na tykającej bombie" oraz "Stop bombie ekologicznej w Ryczołku". Ryczołek to miejscowość w gminie Kałuszyn, gdzie znajduje się nielegalne składowisko odpadów. Okoliczni mieszkańcy od wielu miesięcy walczą o pomoc w likwidacji "ekologicznej bomby".

W tej sprawie z końcem ubiegłego roku zbierane były podpisy pod petycją do wojewody. Mieszkańcy chcą w ten sposób wesprzeć burmistrza Kałuszyna Arkadiusza Czyżewskiego w uzyskaniu środków finansowych na likwidację składowiska. Szacuje się, że potrzeba 70-100 milionów złotych. Dla gminy go zawrotna kwota, sama jej nie udźwignie. A istotnej pomocy nie może się doczekać.

6,5 tysiąca ton niebezpiecznych substancji

Jak pisaliśmy, składowisko niebezpiecznych substancji zostało odkryte na początku 2022 roku w miejscowości Ryczołek, tuż przy krajowej "dwójce", przed zjazdem na autostradę. Na posesji ktoś zgromadził około 6,5 tysiąca pojemników, każdy o pojemności tysiąca litrów. Strażacy odkryli je na placu, w dwóch halach namiotowych i w naczepach samochodów ciężarowych. Grupa chemiczna straży pożarnej oceniła, że pojemniki są szczelne i zawierają substancję niebezpieczną.

Składowisko ulokowane jest w bliskiej odległości od pasa startowego lotniska wojskowego, autostrady A2 oraz linii wysokiego napięcia Ostrołęka-Kozienice.

Śledztwo w tej sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim. Na podstawie badań laboratoryjnych próbek pobranych ze zbiorników składowanych na posesji w Ryczołku, prokuratura przekazała, że chodzi o mieszaninę związków chemicznych takich jak: metanol, etanol, octan etylu, izopropanol, aceton, ksyleny, kwas siarkowy, styren.

Prokurator rejonowy Marek Sęktas informował wówczas, że wykryte związki są prawdopodobnie odpadami przemysłowymi. Mogły pochodzić z zakładów chemicznych, petrochemicznych, farbiarskich lub lakierniczych. - Ich szkodliwość dla zdrowia i środowiska wynika z faktu, że zawierają substancje: rakotwórcze, łatwopalne, mutagenne, toksyczne dla środowiska, żrące i drażniące - mówił Sęktas.

