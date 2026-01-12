Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Mieszkają koło nielegalnego składowiska odpadów. Protestowali w Warszawie

Nielegalne składowisko odpadów. Mieszkańcy Kałuszyna protestują
Protest mieszkańców Kałuszyna na placu Bankowym
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Mieszkańcy Kałuszyna i innych miejscowości powiatu mińskiego protestowali w poniedziałek przed siedzibą wojewody mazowieckiego w Warszawie. Domagają się likwidacji nielegalnego składowiska toksycznych odpadów.

Protest odbył się w poniedziałek o godz. 10 na placu Bankowym. Do stolicy przyjechało kilkadziesiąt osób z okolic Mińska Mazowieckiego. Protest zabezpieczała policja.

Mieszkańcy przynieśli banery i tablice z hasłami takimi jak: "Ryczołek to zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego", "Panie premierze prosimy o pomoc", "Nie chcemy żyć na tykającej bombie" oraz "Stop bombie ekologicznej w Ryczołku". Ryczołek to miejscowość w gminie Kałuszyn, gdzie znajduje się nielegalne składowisko odpadów. Okoliczni mieszkańcy od wielu miesięcy walczą o pomoc w likwidacji "ekologicznej bomby".

W tej sprawie z końcem ubiegłego roku zbierane były podpisy pod petycją do wojewody. Mieszkańcy chcą w ten sposób wesprzeć burmistrza Kałuszyna Arkadiusza Czyżewskiego w uzyskaniu środków finansowych na likwidację składowiska. Szacuje się, że potrzeba 70-100 milionów złotych. Dla gminy go zawrotna kwota, sama jej nie udźwignie. A istotnej pomocy nie może się doczekać.

Nielegalne składowisko odpadów. Mieszkańcy Kałuszyna protestują
Nielegalne składowisko odpadów. Mieszkańcy Kałuszyna protestują
Nielegalne składowisko odpadów. Mieszkańcy Kałuszyna protestują
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Nielegalne składowisko odpadów. Mieszkańcy Kałuszyna protestują
Nielegalne składowisko odpadów. Mieszkańcy Kałuszyna protestują
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Nielegalne składowisko odpadów. Mieszkańcy Kałuszyna protestują
Nielegalne składowisko odpadów. Mieszkańcy Kałuszyna protestują
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Nielegalne składowisko odpadów. Mieszkańcy Kałuszyna protestują
Nielegalne składowisko odpadów. Mieszkańcy Kałuszyna protestują
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Nielegalne składowisko odpadów. Mieszkańcy Kałuszyna protestują
Nielegalne składowisko odpadów. Mieszkańcy Kałuszyna protestują
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Nielegalne składowisko odpadów. Mieszkańcy Kałuszyna protestują
Nielegalne składowisko odpadów. Mieszkańcy Kałuszyna protestują
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Nielegalne składowisko odpadów. Mieszkańcy Kałuszyna protestują
Nielegalne składowisko odpadów. Mieszkańcy Kałuszyna protestują
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Nielegalne składowisko odpadów. Mieszkańcy Kałuszyna protestują
Nielegalne składowisko odpadów. Mieszkańcy Kałuszyna protestują
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Nielegalne składowisko odpadów. Mieszkańcy Kałuszyna protestują
Nielegalne składowisko odpadów. Mieszkańcy Kałuszyna protestują
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Nielegalne składowisko odpadów. Mieszkańcy Kałuszyna protestują
Nielegalne składowisko odpadów. Mieszkańcy Kałuszyna protestują
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

6,5 tysiąca ton niebezpiecznych substancji

Jak pisaliśmy, składowisko niebezpiecznych substancji zostało odkryte na początku 2022 roku w miejscowości Ryczołek, tuż przy krajowej "dwójce", przed zjazdem na autostradę. Na posesji ktoś zgromadził około 6,5 tysiąca pojemników, każdy o pojemności tysiąca litrów. Strażacy odkryli je na placu, w dwóch halach namiotowych i w naczepach samochodów ciężarowych. Grupa chemiczna straży pożarnej oceniła, że pojemniki są szczelne i zawierają substancję niebezpieczną.

Składowisko ulokowane jest w bliskiej odległości od pasa startowego lotniska wojskowego, autostrady A2 oraz linii wysokiego napięcia Ostrołęka-Kozienice.

Śledztwo w tej sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim. Na podstawie badań laboratoryjnych próbek pobranych ze zbiorników składowanych na posesji w Ryczołku, prokuratura przekazała, że chodzi o mieszaninę związków chemicznych takich jak: metanol, etanol, octan etylu, izopropanol, aceton, ksyleny, kwas siarkowy, styren.

Prokurator rejonowy Marek Sęktas informował wówczas, że wykryte związki są prawdopodobnie odpadami przemysłowymi. Mogły pochodzić z zakładów chemicznych, petrochemicznych, farbiarskich lub lakierniczych. - Ich szkodliwość dla zdrowia i środowiska wynika z faktu, że zawierają substancje: rakotwórcze, łatwopalne, mutagenne, toksyczne dla środowiska, żrące i drażniące - mówił Sęktas.

OGLĄDAJ: Wody czerwone. Kto zapłaci za odpady z fabryki trotylu?
pc

Wody czerwone. Kto zapłaci za odpady z fabryki trotylu?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
OGLĄDAJ: Proceder, który śledzimy od ośmiu lat. "Ktoś zarabia tutaj setki tysięcy złotych"
Śmieci na nielegalnym składowisku

Proceder, który śledzimy od ośmiu lat. "Ktoś zarabia tutaj setki tysięcy złotych"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ag/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
TAGI:
Odpadynielegalne wysypiska
Czytaj także:
Wybili szybę, wyciągnęli psa
Pies w zamkniętym aucie na mrozie
Praga Północ
Willa Gawrońskich została zabytkiem
Była siedzibą ambasad i "świadkiem" ważnych wydarzeń
Śródmieście
Kobietę transportowano do szpitala śmigłowcem LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Leżała na polu, była nieprzytomna, nie dawała oznak życia
Okolice
Funkcjonariusze SG podjęli interwencję w sprawie zachowania kobiety na lotnisku. 29-latka otrzymała mandat
Miała lecieć do Szwajcarii. Pogrążył ją napis na czole
Włochy
Przedszkole (zdj. ilustracyjne)
"Sfałszowana opinia sanepidu" i dwa miliony miejskiej dotacji
Klaudia Kamieniarz
Miał molestować kobietę w hotelu (zdjęcie ilustracyjne)
Zgłosiła, że molestował ją funkcjonariusz. Policja wyjaśnia sprawę
Mokotów
Awaria pociągu na linii kolejowej (zdjęcie ilustracyjne)
Utrudnienia na kolei. Zepsuł się pociąg, a potem kolejny
Włochy
Pożar na targowisku Bakalarska
Ogień strawił pawilon z kwiatami
Włochy
Wjechał na taflę lodu i utknął w bagnie
Jeździł po tafli zbiornika. Lód się załamał. Auto utknęło w Bagnie
Okolice
Tir przebił bariery na trasie S8
Tir przebił bariery, zjechał do rowu i utknął
Okolice
Policja zatrzymała 28-latka
Nastolatka nie wróciła z sylwestra. 28-latek usłyszał zarzut zabójstwa
Bielany
Zderzenie na Przyczółkowej
Zderzenie auta z miejskim autobusem na skrzyżowaniu
Wilanów
Problemy na Lotnisku Chopina (zdj. ilustracyjne)
"Lądowanie samolotów na jednym z dwóch pasów było wstrzymane"
Włochy
Willa Żabińskich zostanie poddana termomodernizacji
Była schronieniem dla uciekinierów z getta. Budynek czekają zmiany
Praga Północ
Wypadek w miejscowości Siekluki
Zabili na drodze, nie czują się winni. "Mieli poczucie, że to oni zostali skrzywdzeni"
Alicja Glinianowicz
Zderzenie auta z wozem strażackim na Bielanach
Strażacy zderzyli się z autem osobowym
Bielany
Pożar dachu w ośrodku Monaru
Pożar w ośrodku terapeutycznym. Ewakuacja podopiecznych
Okolice
Wypadek na kuligu (zdj. ilustracyjne)
Kulig zakończył się tragedią. 25-latek uderzył w drzewo, zginął
Okolice
Wypadek na torach
Wjechała pod rozpędzony pociąg. Nie żyje
Okolice
Wypadek w miejscowości Zagościniec
Auto nietrzeźwego 21-latka uderzyło w ogrodzenie i słup. Pięć osób rannych
Okolice
Na ul. Krasińskiego będzie nowa sygnalizacja świetlna
Nowa sygnalizacja na żoliborskim skrzyżowaniu. Wybrali projektanta
Żoliborz
Pawilon Tańca i Innych Sztuk Performatywnych niebawem otwarty
Taniec ma już swój dom. Nowa instytucja nad Wisłą otwarta
Śródmieście
W czasie mrozów w Warszawie specjalne autobusy i namioty
Na ulice wyjadą dodatkowe, bezpłatne autobusy grzewcze
Śródmieście
Tak wygląda teren Warszawianki
Walka zarządów zamiast nowoczesnego kompleksu sportowego. Niekończąca się batalia
Alicja Glinianowicz
Policjant uratował mężczyznę (zdjęcie ilustracyjne)
Mężczyzna zasłabł w samochodzie. Życie uratował mu policjant
Okolice
Wynajął dom, w którym uruchomił linię do produkcji narkotyków
Wynajął dom i uruchomił w nim linię do produkcji narkotyków
Okolice
Ulica Grzybowska czeka na przebudowę
Władze dzielnicy sprzeciwiają się likwidacji miejsc parkingowych. Ale budowa już trwa
Klaudia Kamieniarz
Pożar domku na drzewie w Starej Miłośnie
Spłonął dom na drzewie
Okolice
Stacja WKD Raków przed zmianami
Wybudują nowe perony i przejście naziemne na stacji WKD
Włochy
Awaria wodociągowa na Pradze Południe
Woda wypłynęła na ulicę. Będzie ślisko
Praga Południe

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki