Okolice 16-latka zginęła na pasach. Prokuratura ujawnia, co powiedzieli kierowcy Klaudia Kamieniarz |

Przejście dla pieszych na którym zginęła 16-latka Źródło wideo: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

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Do tragedii doszło w poniedziałkowe popołudnie na przejściu dla pieszych na ulicy Warszawskiej w Kałuszynie. To ruchliwa droga krajowa numer 92, obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 70 kilometrów na godzinę. 16-letnia piesza została uderzona przez 46-letniego kierowcę Skody, następnie najechało na nią BMW prowadzone przez 28-latkę.

Śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku wszczęła Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim. Jak ustaliliśmy, oboje kierujący mają obecnie status świadków. Śledczy planują ich przesłuchanie. Na razie dysponują ich wyjaśnieniami z materiałów zebranych przez policję tuż po zdarzeniu.

W Kałuszynie 16-latka zginęła na przejściu dla pieszych Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Kierujący twierdzą, że nie mieli szans na reakcję

Prokurator rejonowy Magdalena Wieczorek przekazała naszej redakcji wstępne ustalenia dotyczące przebiegu wypadku oraz tego, jak policjantom opisali go kierujący.

- Piesza została potrącona na samym początku przejścia, gdy wchodziła między kolumnę jadących samochodów. Została potrącona przez Skodę prawym zderzakiem, co świadczy o tym, że dopiero zaczęła wchodzić na pasy. Uszkodzenia tego pojazdu nie są poważne, więc wnioskujemy, że jego prędkość nie była bardzo duża - relacjonuje.

Jak opisuje, kierowca Skody tłumaczył, że nie zauważył nastolatki, bo jechał za ciężarówką i tuż po deszczu świeciło oślepiające słońce.

W Kałuszynie 16-latka zginęła na przejściu dla pieszych Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

- Nastolatka upadła na jezdnię, a samochód odbił w lewo. Jadący za nim pojazd, nie mając możliwości wyhamowania, przejechał po leżącej dziewczynie - dodaje.

- Kierującej wydawało się, że widziała jakieś zamieszanie przed samochodem jadącym przed nią. Miała wrażenie, jakby wysiadł z niego pasażer. Nie przypuszczała, że ktoś leży na ulicy i twierdzi, że nie miała możliwości zrobienia czegokolwiek - mówi prokurator.

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Prześwietlą auta i telefony kierujących

Jak zastrzega, na tym etapie postępowania śledczy nie są w stanie jednoznacznie określić, kto ponosi odpowiedzialność za śmierć dziewczyny. Nie wyklucza jednak możliwości przedstawienia zarzutów obojgu kierującym. Kluczowe będą opinie biegłych z zakresu rekonstrukcji wypadków oraz medycyny sądowej.

W środę została przeprowadzona sekcja zwłok 16-latki, ale prokuratura nie dysponuje jeszcze raportem.

Prokurator Wieczorek zapowiada, że śledczy zamierzają przeprowadzić szczegółowe oględziny pojazdów. Dodatkowo zabezpieczyli telefony obojga kierujących, aby sprawdzić czy mogli korzystać z nich podczas jazdy. - Będziemy występować o dane transmisyjne do operatorów sieci - mówi.