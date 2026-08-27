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Okolice

16-latka zginęła na pasach. Prokuratura ujawnia, co powiedzieli kierowcy

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W Kałuszynie 16-latka zginęła na przejściu dla pieszych
Przejście dla pieszych na którym zginęła 16-latka
Źródło wideo: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
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Na przejściu dla pieszych w Kałuszynie (Mazowieckie) zginęła 16-latka, najpierw została uderzona, po chwili przejechana. Kierujący twierdzą, że nie mieli szans, by uniknąć tragedii. Śledczy zastrzegają, że na tym etapie nie da się przesądzić, kto ponosi odpowiedzialność za śmierć dziewczyny.

Do tragedii doszło w poniedziałkowe popołudnie na przejściu dla pieszych na ulicy Warszawskiej w Kałuszynie. To ruchliwa droga krajowa numer 92, obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 70 kilometrów na godzinę. 16-letnia piesza została uderzona przez 46-letniego kierowcę Skody, następnie najechało na nią BMW prowadzone przez 28-latkę.

Śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku wszczęła Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim. Jak ustaliliśmy, oboje kierujący mają obecnie status świadków. Śledczy planują ich przesłuchanie. Na razie dysponują ich wyjaśnieniami z materiałów zebranych przez policję tuż po zdarzeniu.

W Kałuszynie 16-latka zginęła na przejściu dla pieszych
W Kałuszynie 16-latka zginęła na przejściu dla pieszych
Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Kierujący twierdzą, że nie mieli szans na reakcję

Prokurator rejonowy Magdalena Wieczorek przekazała naszej redakcji wstępne ustalenia dotyczące przebiegu wypadku oraz tego, jak policjantom opisali go kierujący.

- Piesza została potrącona na samym początku przejścia, gdy wchodziła między kolumnę jadących samochodów. Została potrącona przez Skodę prawym zderzakiem, co świadczy o tym, że dopiero zaczęła wchodzić na pasy. Uszkodzenia tego pojazdu nie są poważne, więc wnioskujemy, że jego prędkość nie była bardzo duża - relacjonuje.

Jak opisuje, kierowca Skody tłumaczył, że nie zauważył nastolatki, bo jechał za ciężarówką i tuż po deszczu świeciło oślepiające słońce.

W Kałuszynie 16-latka zginęła na przejściu dla pieszych
W Kałuszynie 16-latka zginęła na przejściu dla pieszych
Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

 - Nastolatka upadła na jezdnię, a samochód odbił w lewo. Jadący za nim pojazd, nie mając możliwości wyhamowania, przejechał po leżącej dziewczynie - dodaje.

- Kierującej wydawało się, że widziała jakieś zamieszanie przed samochodem jadącym przed nią. Miała wrażenie, jakby wysiadł z niego pasażer. Nie przypuszczała, że ktoś leży na ulicy i twierdzi, że nie miała możliwości zrobienia czegokolwiek - mówi prokurator.

Prześwietlą auta i telefony kierujących

Jak zastrzega, na tym etapie postępowania śledczy nie są w stanie jednoznacznie określić, kto ponosi odpowiedzialność za śmierć dziewczyny. Nie wyklucza jednak możliwości przedstawienia zarzutów obojgu kierującym. Kluczowe będą opinie biegłych z zakresu rekonstrukcji wypadków oraz medycyny sądowej.

W środę została przeprowadzona sekcja zwłok 16-latki, ale prokuratura nie dysponuje jeszcze raportem.

Prokurator Wieczorek zapowiada, że śledczy zamierzają przeprowadzić szczegółowe oględziny pojazdów. Dodatkowo zabezpieczyli telefony obojga kierujących, aby sprawdzić czy mogli korzystać z nich podczas jazdy. - Będziemy występować o dane transmisyjne do operatorów sieci - mówi.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
ProkuraturaWypadki i kolizje w Warszawieruch drogowy
Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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