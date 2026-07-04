Pojemniki porzucone przy drodze, z jednego wydobywał się drażniący zapach

Zarabiali miliony na nielegalnych składowiskach niebezpiecznych odpadów (archiwum) Źródło wideo: Stefania Kulik/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Kamil

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Informację oraz zdjęcia z piątkowej akcji służb w miejscowości Kajetanów w powiecie radomskim otrzymaliśmy na Kontakt24.

Jak przekazał oficer z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, zgłoszenie wpłynęło do nich w piątek po godzinie 12. - Po przyjeździe na miejsce strażacy odnaleźli szczelnie zamknięty pojemnik z nieznaną substancją oraz drugi z czarnym granulatem, który był rozszczelniony i wydobywał się z niego drażniący zapach - przekazał.

Akcja służb w Kajetanowie (Mazowieckie) Akcja służb w Kajetanowie (Mazowieckie) Źródło: Kontakt24 / Kamil IMG-20260703-132100848 Źródło: Kontakt24 / Kamil Akcja służb w Kajetanowie (Mazowieckie) Źródło: Kontakt24 / Kamil Akcja służb w Kajetanowie (Mazowieckie) Źródło: Kontakt24 / Kamil

Pomiary nie wykazały zagrożenia

- Na miejscu pracowała Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego. Strażacy pojemniki. Ten rozszczelniony został dodatkowo okryty specjalną folią. Na miejscu wykonano niezbędne pomiary, które nie wykazały żadnego zagrożenia - poinformował strażak.

Jak podkreślił, nikt nie został poszkodowany. Nie było też konieczności ewakuacji pobliskich mieszkańców.

Po zakończeniu działań straży pożarnej, czynności na miejscu przejęła policja. Funkcjonariusze będą ustalać okoliczności tej sytuacji i podejmować dalsze działania w tej sprawie.

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