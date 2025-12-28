Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

W stroju świętego Mikołaja jechał skuterem bez świateł

Policjanci interweniowali wobec Świętego Mikołaja na skuterze (zdjęcie ilustracyjne)
Ostrołęka (Mazowsze)
Źródło: Google
Policjanci z Kadziła (Mazowieckie) interweniowali wobec mężczyzny, który jechał w stroju świętego Mikołaja niesprawnym skuterem. Tym razem funkcjonariusze potraktowali go łagodnie.

Policjanci z Posterunku Policji w Kadzidle w wigilijny wieczór na drodze krajowej numer 53 zwrócili uwagę na nietypowego uczestnika ruchu drogowego. Funkcjonariusze zauważyli mężczyznę kierującego skuterem z przyczepką bez świateł. Kierujący był ubrany w strój świętego Mikołaja.

Jednoślad i przyczepka bez oświetlenia

- Zarówno jednoślad jak i przyczepka, pomimo zmroku, nie posiadały sprawnego oświetlenia, co powodowało zagrożenie bezpieczeństwa dla samego kierowcy, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Dodatkowo kierujący nie miał założonego kasku ochronnego. W związku z powyższym policjanci natychmiast zatrzymali pojazd do kontroli - opisał rzecznik policji w Ostrołęce, podkomisarz Tomasz Żerański.

Kierującym okazał się mieszkaniec powiatu ostrołęckiego. - Ze względu na wyjątkowy dzień, Wigilię, mężczyzna został pouczony. Jednak mając na uwadze bezpieczeństwo, funkcjonariusze wydali mu zakaz dalszej jazdy. Niesprawne oświetlenie uniemożliwiało bezpieczne poruszanie się po drodze. Policjanci zatrzymali również dowód rejestracyjny skutera, z uwagi na jego stan techniczny - zaznaczył policjant.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Pijany kierowca spowodował kolizję z nieoznakowanym radiowozem (zdjęcie ilustracyjne)
Nie wiedział, że wjechał w nieoznakowany radiowóz, był agresywny
Mokotów
Kontrole przewozu osób
Kierowcy bez praw jazdy i poszukiwani. Policja podsumowała kontrole
Praga Północ
Pędził na obwodnicy pod Mławą 252 kilometry na godzinę
252 kilometry na godzinę na liczniku, bo "spieszył się na samolot"

Autorka/Autor: katke

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Darek Delmanowicz/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Policja
Czytaj także:
Policja zatrzymała 45-latkę
Uwierzył w zmyśloną historię "lekarzy" i przekazał oszustce 200 tysięcy złotych
Praga Południe
W pożarze zginęła jedna osoba
Pożar budynku mieszkalnego, w środku strażacy znaleźli zwłoki
Okolice
Karol Beyer, widok z kościoła św. Trójcy w kier. Mazowieckiej, ogrodu zakonu misjonarzy, kościoła Św. Krzyża, 1858
Wszedł na kopułę kościoła, by zobaczyć tajemniczy ogród
Piotr Bakalarski
Pożar pszczelarni w Wołominie
Paliły się ule, zginęły cztery pszczele rodziny
Okolice
Śmiertelne potrącenie pieszego niedaleko Pułtuska
Szedł drogą po zmroku, potrącił go samochód. Pieszy nie żyje
Okolice
Pijany kierowca spowodował kolizję z nieoznakowanym radiowozem (zdjęcie ilustracyjne)
Nie wiedział, że wjechał w nieoznakowany radiowóz, był agresywny
Mokotów
Pożar ciężarówki na S17
Na trasie S17 spłonęła ciężarówka
Okolice
Seria "Plany Warszawy" gromadzi kartograficzne dzieła ze zbiorów Muzeum Warszawy
Plan okupacyjnej Warszawy. Tak germanizowano nazwy ulic
Doszło do samozapłonu auta
Jechała z rodziną, wypadła z drogi. Auto uderzyło w skarpę i spłonęło
Okolice
Kontrole przewozu osób
Kierowcy bez praw jazdy i poszukiwani. Policja podsumowała kontrole
Praga Północ
Akcja strażaków przy Bakalarskiej
W nocy spaliły się kontenery. Policja zatrzymała 36-latka
Włochy
Pędził na obwodnicy pod Mławą 252 kilometry na godzinę
252 kilometry na godzinę na liczniku, bo "spieszył się na samolot"
Okolice
Ślisko na chodnikach w Warszawie
"Jedno wielkie lodowisko". Ślisko na chodnikach
Mokotów
73-latek wypadł za barierki oblodzonego balkonu
73-latek nie żyje. Poślizgnął się na warstwie lodu, wypadł z balkonu
Praga Południe
Pługoposypywarka na ulicy w Warszawie
"Ludzie ledwo chodzą". Niebezpiecznie w stolicy
Zderzenie na trasie S7
Wypadki i kolizje, gołoledź na drogach. Ostrzeżenie IMGW
Okolice
Policja zatrzymała 53-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Tragedia w Boże Narodzenie. Nie żyje kobieta, jej partner zatrzymany
Okolice
Kolizja w alei Jana Pawła II
"Dobijała się do kierowcy, który lekko przestraszony skulił się za kierownicą"
Wola
Okładka trzeciego tomu "Pałacu Wszystkich Przyszłości"
Gdyby Niemcy nie zburzyli Saskiego. Historie alternatywne
Piotr Bakalarski
"Marsz milczenia" w Mławie po zabójstwie 16-letniej Mai
17-latek z zarzutem po zabójstwie Mai. "Nie odpowiadał na pytania sądu"
Okolice
Zakład karny
Groziła byłemu partnerowi. Najpierw był zakaz, teraz areszt
Okolice
ZDM wymieni 52,6 tys. lamp na drogach gminnych podległych dzielnicom
Drogowcy policzyli, ile kosztowało oświetlenie w najdłuższą noc w roku
Do wycieku doszło w rejonie dworca kolejowego w Gostyninie
Płonąca cysterna przy dworcu. "Groźne zdarzenie"
Okolice
Awaria rozjazdu na stacji Warszawa Wschodnia. Utrudnienia na kolei
Awaria rozjazdu na stacji Warszawa Wschodnia
Praga Południe
Pożar w warsztacie samochodowym
Pożar w warsztacie samochodowym
Okolice
shutterstock_1052754662
"Masz 18 lat, więc radź sobie sam". Bezdomność młodych
Alicja Glinianowicz
Wypadek w Alei Prymasa Tysiąclecia
Tragiczny wpadek na Woli. W jednym z aut pijany kierowca
TVN24
Portret Stanisława Staszewskiego. Lata 60. Ze zbiorów rodziny Staszewskich
Paryskie taśmy "Taty Kazika". Nagranie wyjątkowego spotkania
Piotr Bakalarski
Odnowiona rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem
Figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem znów stoi wśród Szarych Domów
Mokotów
Woda
Wigilia bez wody. Awarie w dwóch dzielnicach
Ursynów
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki