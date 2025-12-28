W stroju świętego Mikołaja jechał skuterem bez świateł

Ostrołęka (Mazowsze) Źródło: Google

Policjanci z Posterunku Policji w Kadzidle w wigilijny wieczór na drodze krajowej numer 53 zwrócili uwagę na nietypowego uczestnika ruchu drogowego. Funkcjonariusze zauważyli mężczyznę kierującego skuterem z przyczepką bez świateł. Kierujący był ubrany w strój świętego Mikołaja.

Jednoślad i przyczepka bez oświetlenia

- Zarówno jednoślad jak i przyczepka, pomimo zmroku, nie posiadały sprawnego oświetlenia, co powodowało zagrożenie bezpieczeństwa dla samego kierowcy, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Dodatkowo kierujący nie miał założonego kasku ochronnego. W związku z powyższym policjanci natychmiast zatrzymali pojazd do kontroli - opisał rzecznik policji w Ostrołęce, podkomisarz Tomasz Żerański.

Kierującym okazał się mieszkaniec powiatu ostrołęckiego. - Ze względu na wyjątkowy dzień, Wigilię, mężczyzna został pouczony. Jednak mając na uwadze bezpieczeństwo, funkcjonariusze wydali mu zakaz dalszej jazdy. Niesprawne oświetlenie uniemożliwiało bezpieczne poruszanie się po drodze. Policjanci zatrzymali również dowód rejestracyjny skutera, z uwagi na jego stan techniczny - zaznaczył policjant.