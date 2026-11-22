Okolice Na sygnał do kontroli przyspieszył. Pościg skończył się w lesie Oprac. Dariusz Gałązka |

Drift i jazda na jednym kole - nowe przepisy od 30 marca 2026 roku (wideo ilustracyjne) Źródło zdj. gł.: KMP Ostrołęka

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Do pościgu doszło w czwartek 19 listopada, w gminie Kadzidło. Jak relacjonuje ostrołęcka policja, kierowca Audi na widok radiowozu odwrócił głowę. Funkcjonariusze z posterunku w Kadzidle zawrócili za autem i dali kierowcy sygnały świetlne i dźwiękowe do zatrzymania. Mężczyzna gwałtownie przyspieszył.

Próbowali uciekać pieszo

Po kilkuset metrach zjechał z głównej drogi na piaszczystą trasę, a następnie wjechał do lasu. "W pewnym momencie stracił panowanie nad samochodem i zjechał z drogi. Kierowca oraz pasażerowie próbowali uciekać pieszo, jednak policjanci ich zatrzymali" - przekazał nadkomisarz Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Samochód porzucili w lesie, uciekali pieszo Źródło zdjęcia: KMP Ostrołęka

W samochodzie, oprócz kierowcy, byli 25-letni mężczyzna i dwie kobiety w wieku 22 i 25 lat.

Policjanci ustalili, że 30-letni mieszkaniec powiatu ostrołęckiego nie miał uprawnień do kierowania, a sąd zakazał mu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Trafił do policyjnej celi. Usłyszał zarzuty prowadzenia pojazdu mimo sądowego zakazu i niezatrzymania się do kontroli.

30-latek nie miał uprawnień i sądowy zakaz prowadzenia pojazdów Źródło zdjęcia: KMP Ostrołęka