Zaatakował nożem w szkole, 18-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa wielu osób

- Albert G. usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa wielu osób. Grozi mu co najmniej 15 lat więzienia, maksymalnie dożywocie. Częściowo przyznał się do winy. Składał obszerne wyjaśnienia. Prokuratura nie zdradza jednak ich treści. Jest wniosek o areszt 18-latka - przekazał w piątek przed południem reporter TVN24 Mateusz Grzymkowski. Informacje te potwierdziła rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz.

Wniosek o areszt

Do dramatycznych wydarzeń doszło w środę około 12 w szkole w Kadzidle , w powiecie ostrołęckim na Mazowszu. Napastnik po ataku uciekł, ale został zatrzymany w trakcie policyjnej obławy. Wcześniej - jak relacjonowali świadkowie - 18-latek miał wyjść z lekcji do łazienki i wrócić z maską na twarzy. Następnie podejrzany zaatakował koleżankę oraz kolegę nożem. Dziewczyna została ranna w brzuch, a chłopak w szyję. Dodatkowo, już poza szkołą, nastolatek zranił trzecią osobę.

Maska jak z horroru

Świadkowie tak opisywali to, co pamiętają:

- Był ubrany w mundur i zaczął okładać kolegę pałką po głowie. Jak skończył, to wyciągnął nóż i go dźgnął. Koleżankę dźgnął w brzuch. Potem wyszedł z sali, musiał się przestraszyć. Ja złapałem za krzesło, on jeszcze raz zajrzał do środka - mówił świadek.