Atak nożownika w szkole pod Ostrołęką. 18-letni uczeń zatrzymany. Dwie ranne osoby w szpitalu

Stan rannych

Przesłuchają świadków

Jak przekazała Elżbieta Łukasiewicz, 18-latek został zatrzymany w odległości około 500 metrów od szkoły. - Ważną czynnością do przeprowadzenia jeszcze w dniu dzisiejszym będzie przesłuchanie ucznia z ranami ciętymi przedramienia, który był bezpośrednim świadkiem ataku. Planowane jest przeprowadzenie czynności z osobą, która prowadziła zajęcia i była obecna podczas tego ataku. Co do pozostałych dwóch osób, przeprowadzimy z nimi czynności procesowe, jak tylko ich stan zdrowia na to pozwoli - powiedziała prokurator.