Okolice Dwa dni, ta sama miejscowość, dwa wypadki na torach

Symulacja zderzenia pociągu z samochodem (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Policja Płońsk

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W czwartek, około godz. 12.20, na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Kaczorowy (gmina Raciąż) szynobus uderzył w ciężarówkę z dwoma naczepami.

Wypadek z udziałem ciężarówki w miejscowości Kaczorowy (gmina Raciąż) Źródło zdjęcia: Policja Płońsk

"Ciężarówką kierował 42-letni mieszkaniec powiatu zgierskiego (Łódzkie). Szynobusem podróżowało 12 pasażerów oraz trzy osoby z obsługi. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń" - podała płońska policja w komunikacie.

Kierująca autem osobowym w szpitalu

W środę z kolei, około godz. 18.30, dyżurny policji w Płońsku otrzymał zgłoszenie o zderzeniu szynobusu z samochodem osobowym na niestrzeżonym przejeździe kolejowym, także w Kaczorowach.

Kierująca Hyundaiem trafiła do szpitala Źródło zdjęcia: Policja Płońsk

"Policjanci ustalili, że kierująca Hyundaiem, 21-letnia mieszkanka gminy Raciąż, na niestrzeżonym przejeździe kolejowym prawdopodobnie nie zastosowała się do znaku STOP. W tył jej pojazdu uderzył szynobus, jadący z Płońska w kierunku Sierpca. Na miejsce zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, jednak ostatecznie kobieta została przewieziona karetką do szpitala na badania. Podróżowała sama i była trzeźwa" - opisano w komunikacie.

Szynobusem podróżowało 14 pasażerów oraz dwóch członków obsługi. Żadna z tych osób nie odniosła obrażeń.

Wypadek z udziałem auta osobowego w miejscowości Kaczorowy (gmina Raciąż) Źródło zdjęcia: Policja Płońsk

Przypominamy, że znak STOP przed przejazdem kolejowym oznacza bezwzględny obowiązek zatrzymania pojazdu i upewnienia się, że przejazd jest bezpieczny. Chwila pośpiechu lub nieuwagi może doprowadzić do tragedii. policja

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