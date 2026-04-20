Po zderzeniu z autem, wjechał w drzewo. Nie przeżył
W niedzielę kwadrans przed godziną 18 w miejscowości Józin (gmina Rybno) doszło do wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych. W wyniki zderzenia jeden z pojazdów uderzył w przydrożne drzewo.
Kierowca zginął
Strażacy przy użyciu sprzętu hydraulicznego wykonali dostęp do kierowcy uwięzionego we wraku.
"Po ewakuacji poszkodowany został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego. Niestety, personel medyczny stwierdził zgon mężczyzny. Drugi z kierujących nie odniósł obrażeń" - poinformowała sochaczewska straż pożarna.
Tragiczny weekend
To był tragiczny weekend na drogach powiatu sochaczewskiego. W sobotę w miejscowości Mizerka kierowca samochodu osobowego potrącił rowerzystę. Kierujący jednośladem nie przeżył wypadku.
