Po zderzeniu z autem, wjechał w drzewo. Nie przeżył

Wypadek w miejscowości Józin
Do zdarzenia doszło w powiecie sochaczewskim
Źródło: Google Earth
W miejscowości Józin koło Sochaczewa (Mazowieckie) kierowca auta osobowego, po zderzeniu z innym pojazdem, wjechał w przydrożne drzewo. Mężczyzna nie przeżył wypadku.

W niedzielę kwadrans przed godziną 18 w miejscowości Józin (gmina Rybno) doszło do wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych. W wyniki zderzenia jeden z pojazdów uderzył w przydrożne drzewo.

Kierowca zginął

Strażacy przy użyciu sprzętu hydraulicznego wykonali dostęp do kierowcy uwięzionego we wraku.

"Po ewakuacji poszkodowany został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego. Niestety, personel medyczny stwierdził zgon mężczyzny. Drugi z kierujących nie odniósł obrażeń" - poinformowała sochaczewska straż pożarna.

Źródło: KP PSP Sochaczew

Tragiczny weekend

To był tragiczny weekend na drogach powiatu sochaczewskiego. W sobotę w miejscowości Mizerka kierowca samochodu osobowego potrącił rowerzystę. Kierujący jednośladem nie przeżył wypadku.

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KP PSP Sochaczew

Wypadki
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki