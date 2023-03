Uwierzyła, że rozmawia z wnuczką, która ma kłopoty. Przekazała oszustom 88 tysięcy złotych i kosztowności

82-letnia mieszkanka Józefowa padła ofiarą oszustwa w zeszłą środę. Seniorka otrzymała telefon od osoby podszywającej się pod jej wnuczkę, która poinformowała ją, że spowodowała wypadek drogowy i potrzebuje 180 tysięcy złotych, by nie trafić do więzienia.

Policja ostrzega przed oszustami

Policjantka zaapelowała o ostrożność. - Pamiętajmy, że w przypadku, kiedy już podnosimy słuchawkę telefonu, a po drugiej stronie słyszymy głos, który wypytuje nas o szczegóły dotyczące naszego prywatnego życia i posiadania wartościowych rzeczy w tym zgromadzonych pieniędzy, jest to sygnał, że rozmawiamy z potencjalnym oszustem. W takiej sytuacji należy natychmiast rozłączyć się - zastrzegła. Wskazała też, że policjanci zwracają się do wszystkich osób, aby przestrzegały przed podobnymi sytuacjami swoich rodziców i dziadków. - Powiedzmy im, jak zachować się w sytuacji, kiedy ktoś zadzwoni do nich z prośbą o przekazanie dużej ilości pieniędzy. Zwróćmy również uwagę na takie zagrożenia osobom starszym, o których wiemy, że mieszkają samotnie. Każdą próbę oszustwa należy natychmiast zgłosić. W tym celu należy zadzwonić na numer alarmowy 112 lub udać się do najbliższej jednostki policji - podsumowała.