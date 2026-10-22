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Okolice

Stracili łączność z dronem, spadł na posesję pod Warszawą. Wyjaśnienia wojskowych

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witu sklej
Policja o upadku drona w Józefowie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Mapy Google
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Na prywatną posesję koło Warszawy spadł dron należący do wojskowego ośrodka badawczego. Jego przedstawiciele tłumaczą, że stracili łączność z maszyną, lecz nieprzerwanie śledzili jej lokalizację. Nie zdradzają jednak, dlaczego doszło do jej upadku.

We wtorek po południu na posesję w Józefowie (gmina Nieporęt) spadł dron. Policja ustaliła, że należał do Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce (WITU). Jego pracownicy mieli stracić łączność z maszyną podczas testów poligonowych.

Stracili łączność z maszyną

Zapytaliśmy przedstawicieli instytutu o szczegóły tego incydentu. Poprosiliśmy o wyjaśnienie, jak doszło do tego, że maszyna spadła na prywatną posesję poza terenem testów. I jakiego typu było to urządzenie.

"Zaistniały przypadek utraty łączności z obiektem, skutkującej opuszczeniem przez obiekt terenu badawczego, nie wpłynął na pozbawienie operatorów informacji dotyczących lokalizacji obiektu" - odpowiedział nam Witold Jagiełło z Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia.

Dodał, że obiekt został niezwłocznie zabrany z "miejsca jego przyziemienia", a pracownicy WITU zajęli się oceną ewentualnych skutków zdarzenia. Podkreślił, że obiekt nie spowodowywał żadnych szkód o charakterze materialnym. Nikt nie został też poszkodowany.

Przedstawiciel WITU nie odniósł się do pytań dotyczących przyczyn upadku drona. Przekazał jedynie, że przypadek "podlega wnikliwej analizie w zakresie oceny jego wystąpienia".

Czym zajmuje się Instytut?

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia jest ośrodkiem badawczym, który prowadzi prace w zakresie rozwoju systemów bezzałogowych. Jego przedstawiciele zastrzegają w oświadczeniu przesłanym naszej redakcji, że "wszelkie działania są prowadzone w trybie specjalnym, pod szczególnym nadzorem".

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
DronyPolicjaWojsko PolskieWojsko
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