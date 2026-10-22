Stracili łączność z dronem, spadł na posesję pod Warszawą. Wyjaśnienia wojskowych
We wtorek po południu na posesję w Józefowie (gmina Nieporęt) spadł dron. Policja ustaliła, że należał do Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce (WITU). Jego pracownicy mieli stracić łączność z maszyną podczas testów poligonowych.
Stracili łączność z maszyną
Zapytaliśmy przedstawicieli instytutu o szczegóły tego incydentu. Poprosiliśmy o wyjaśnienie, jak doszło do tego, że maszyna spadła na prywatną posesję poza terenem testów. I jakiego typu było to urządzenie.
"Zaistniały przypadek utraty łączności z obiektem, skutkującej opuszczeniem przez obiekt terenu badawczego, nie wpłynął na pozbawienie operatorów informacji dotyczących lokalizacji obiektu" - odpowiedział nam Witold Jagiełło z Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia.
Dodał, że obiekt został niezwłocznie zabrany z "miejsca jego przyziemienia", a pracownicy WITU zajęli się oceną ewentualnych skutków zdarzenia. Podkreślił, że obiekt nie spowodowywał żadnych szkód o charakterze materialnym. Nikt nie został też poszkodowany.
Przedstawiciel WITU nie odniósł się do pytań dotyczących przyczyn upadku drona. Przekazał jedynie, że przypadek "podlega wnikliwej analizie w zakresie oceny jego wystąpienia".
Czym zajmuje się Instytut?
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia jest ośrodkiem badawczym, który prowadzi prace w zakresie rozwoju systemów bezzałogowych. Jego przedstawiciele zastrzegają w oświadczeniu przesłanym naszej redakcji, że "wszelkie działania są prowadzone w trybie specjalnym, pod szczególnym nadzorem".