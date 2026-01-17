Pożar wybuchł w budynku wielorodzinnym w Józefowie przy ulicy Fabrycznej. - Źródło pożaru znajduje się na klatce schodowej. Zostało zlokalizowane. Trwa akcja gaśnicza - przekazał w czasie akcji gaśniczej młodszy kapitan Damian Dolniak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w powiecie warszawskim zachodnim.
Część mieszkańców budynku ewakuowała się samodzielnie, resztę ewakuowali strażacy przy pomocy drabin. W sumie budynek opuściło 40 osób, wśród nich było 11 dzieci. W pobliżu miejsca pożaru rozstawiono namiot, aby ewakuowani mieszkańcy mogli się schronić.
- Siedem osób zostało przekazanych pogotowiu ratunkowemu. Jedna osoba została zabrana do szpitala - powiedział Dolniak.
Mieszkańcy nie mogą wrócić do swoich mieszkań
Na miejsce pojechał reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz. - Działa ponad 10 zastępów straży pożarnej, policja oraz trzy zespoły pogotowia ratunkowego. Pożar wybuchł w długim budynku dwukondygnacyjnym z dużą liczbą lokali - powiedział nasz reporter.
Ustalił, że jest to budynek komunalny z drewnianą klatką schodową i drewnianymi stropami. - Mieszkańcy nie mogą póki co wrócić do swoich mieszkań. Na miejsce został podstawiony autokar, który przewiezie ich do miejsca tymczasowego schronienia - dowiedział się reporter.
Gmina zapewniła schronienie dla mieszkańców
Na miejsce pożaru przyjechał również wiceburmistrz pobliskiego Ożarowa Mazowieckiego Dariusz Skarżyński.
- Ogrzewany namiot jest wyposażony w łóżka, gdzie tymczasowo mogli schronić się mieszkańcy. Podano im gorącą herbatę. Na miejscu czeka też autokar dla osób, które będą korzystały z noclegu, który załatwiliśmy w Willi Wiosenna. Pozostała część osób znajdzie schronienie u swoich rodzin - przekazał w rozmowie z tvnwarszawa.pl Dariusz Skarżyński.
- Jeżeli miejsca w willi nie wystarczy, mamy jeszcze do dyspozycji miejsca w hotelu w Ożarowie Mazowieckim - dodał.
Skarżyński poinformował, że strażacy wyłączyli budynek z użytkowania. - Czekamy na powiatowego inspektora nadzoru budowalnego, który przeprowadzi oględziny. Na miejscu działa również policja i ustala przyczyny pożaru - dodał.
Autorka/Autor: dg
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl