Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Pożar i dynamiczna akcja ratunkowa. Nagranie z kamer na mundurach strażaków

|
Pożar budynku wielorodzinnego, nagranie od strażaków
Pożar budynku wielorodzinnego w Józefowie
Źródło: Maciej Rasiński / OSP Ożarów Mazowiecki
Strażacy ochotnicy z Ożarowa Mazowieckiego opublikowali film z pożaru budynku wielorodzinnego w Józefowie. Kamery na ich mundurach zarejestrowały ewakuację mieszkańców, wyważanie drzwi do mieszkań i prowadzenie akcji gaśniczej przy zerowej widoczności spowodowanej dużym zadymieniem.

Pożar dwukondygnacyjnego, komunalnego domu wielorodzinnego wybuchł w sobotę przed godziną 13. Ogień pojawił się pod klatką schodową. Z domu ewakuowano 40 osób, siedem wymagało pomocy medycznej. Strażacy z budynku wyprowadzili też zwierzęta.

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarowie Mazowieckim opublikowali film z akcji gaśniczej. Kamery były zainstalowane na mundurach dwóch strażaków. Nagranie trwa ponad 30 minut, publikujemy cztery wybrane przez nas fragmenty.

- Filmy mają na celu pokazanie pracy strażaków od środka, służą także jako materiał szkoleniowy - wyjaśnia w rozmowie z tvnwarszawa.pl Maciej Rasiński, strażak ochotnik z Ożarowa Mazowieckiego.

Strażacy opublikowali nagranie z akcji gaśniczej
Pożar budynku wielorodzinnego, nagranie od strażaków
Pożar budynku wielorodzinnego, nagranie od strażaków
Źródło: OSP Ożarów Mazowiecki
Pożar budynku wielorodzinnego, nagranie od strażaków
Pożar budynku wielorodzinnego, nagranie od strażaków
Źródło: OSP Ożarów Mazowiecki
Pożar budynku wielorodzinnego, nagranie od strażaków
Pożar budynku wielorodzinnego, nagranie od strażaków
Źródło: OSP Ożarów Mazowiecki
Pożar budynku wielorodzinnego, nagranie od strażaków
Pożar budynku wielorodzinnego, nagranie od strażaków
Źródło: OSP Ożarów Mazowiecki
Pożar budynku wielorodzinnego, nagranie od strażaków
Pożar budynku wielorodzinnego, nagranie od strażaków
Źródło: OSP Ożarów Mazowiecki
Pożar budynku wielorodzinnego, nagranie od strażaków
Pożar budynku wielorodzinnego, nagranie od strażaków
Źródło: OSP Ożarów Mazowiecki
Pożar budynku wielorodzinnego, nagranie od strażaków
Pożar budynku wielorodzinnego, nagranie od strażaków
Źródło: OSP Ożarów Mazowiecki
Pożar budynku wielorodzinnego, nagranie od strażaków
Pożar budynku wielorodzinnego, nagranie od strażaków
Źródło: OSP Ożarów Mazowiecki
Pożar budynku wielorodzinnego, nagranie od strażaków
Pożar budynku wielorodzinnego, nagranie od strażaków
Źródło: OSP Ożarów Mazowiecki
Pożar budynku wielorodzinnego, nagranie od strażaków
Pożar budynku wielorodzinnego, nagranie od strażaków
Źródło: OSP Ożarów Mazowiecki

Na pomoc czekają w oknach

Nagranie rozpoczyna się od momentu, gdy strażacy, po otrzymaniu dyspozycji wyjazdu, wbiegają do garażu remizy i wyruszają do akcji. Pierwsza kamera zainstalowana jest na mundurze kierowcy wozu pożarniczego. W czasie dojazdu, przez radio dotarła informacja, że wpłynęły trzy zgłoszenia i dotyczą one pożaru klatki schodowej i mieszkania. Dowódca zastępu podejmuje decyzję, aby strażacy założyli aparaty ochrony dróg oddechowych i byli gotowi do wejścia do zadymionych pomieszczeń.

Klatka kluczowa-168770
Dojazd strażaków do miejsca akcji
Źródło: Maciej Rasiński / OSP Ożarów Mazowiecki

Po niespełna siedmiu minutach zastęp dociera na miejsce. W tym samym czasie dojeżdżają kolejne wozy z innych jednostek, w akcji są już strażacy z Państwowej Straży Pożarnej. Z drzwi i okien budynku wydostaje się dym. Strażacy budują linie gaśnicze, wchodzą do zadymionych pomieszczeń. Część z nich przy pomocy drabin wyprowadza przez okna na pierwszym piętrze mieszkańców, którym pożar odciął drogę ucieczki.

Pożar budynku wielorodzinnego, nagranie od strażaków
Pożar budynku wielorodzinnego, nagranie od strażaków
Źródło: OSP Ożarów Mazowiecki

Oficer kierujący działaniami ratowniczymi z PSP już wie, że w budynku przebywało kilkadziesiąt osób, które trzeba ewakuować. Przy minusowej temperaturze zapada decyzja, aby na miejsce zadysponować strażaków z OSP Borzęcin Duży wyposażonych w ogrzewany namiot medyczny. To w nim na czas akcji schronienie znalazła część mieszkańców, w tym kilkanaścioro dzieci.

Namiot medyczny, w którym pogorzelcy mogli się ogrzać
Namiot medyczny, w którym pogorzelcy mogli się ogrzać
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

W akcji uczestniczą też trzy zespoły ratownictwa medycznego, które pomocy udzielą siedmiu osobom. Najpoważniejsze obrażenia, nóg i pleców, odniosła nastolatka, która uciekając przed pożarem wyskoczyła z okna na pierwszym piętrze.

Zerowa widoczność, pozamykane drzwi mieszkań

W ciągu kilku minut strażacy docierają do źródła ognia, które znajduje się pod drewnianą konstrukcją schodów. Działania komplikuje również wykonany z drewna strop. Całość spowita jest dymem, nic nie widać. Na miejscu pracują także strażacy ze sprężarką, uzupełniają powietrze w pustych butlach strażaków działających wewnątrz budynku.

Pożar budynku wielorodzinnego, nagranie od strażaków
Pożar budynku wielorodzinnego, nagranie od strażaków
Źródło: OSP Ożarów Mazowiecki

Część ratowników gasi pożar, inni przeszukują mieszkania, chcą mieć pewność, że nikt nie został w ogarniętym pożarem budynku. Drzwi, które są zamknięte, wyważają.

Przy wejściach ustawiane są wentylatory, których zadaniem jest wydmuchanie dymu z pomieszczeń. Źródło pożaru zostaje ugaszone, rozpoczyna się rozgrzebywanie i przelewania pogorzeliska. Strażacy używają kamer termowizyjnych, w ten sposób szybko mogą ocenić, gdzie jeszcze konieczne jest podanie prądu wody.

Klatka kluczowa-168794
Ogień przedostał się w drewniany strop i schody
Źródło: Maciej Rasiński / OSP Ożarów Mazowiecki

Kilka godzin akcji, pomoc poszkodowanym

Po około dwóch godzinach działania gaśnicze zostały zakończone. W budynku odłączono media, część instalacji spłonęła. Lokatorzy nie mogli wrócić do mieszkań. Dla pogorzelców władze gminy Ożarów Mazowiecki zorganizowały nocleg. Stan techniczny budynku oceni Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Pożar w Józefowie
Pożar w Józefowie
Pożar w Józefowie
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Pożar w Józefowie
Pożar w Józefowie
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Pożar w Józefowie
Pożar w Józefowie
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Pożar w Józefowie
Pożar w Józefowie
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Pożar w Józefowie
Pożar w Józefowie
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Pożar w Józefowie
Pożar w Józefowie
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Pożar w Józefowie
Pożar w Józefowie
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Pożar w Józefowie
Pożar w Józefowie
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Strażacy pomagali mieszkańcom zabrać z lokali najpotrzebniejsze rzeczy. Druhowie z OSP Ożarów Mazowiecki powrócili do jednostki po około trzech godzinach od chwili wyjazdu. Na miejscu do pilnowania budynku pozostali policjanci oraz jeden zastęp straży pożarnej.

Klatka kluczowa-167779
Akcja strażaków w Józefowie - relacja Artura Węgrzynowicza
Źródło: TVN24

W akcji w Józefowie oprócz druhów z OSP Ożarów Mazowiecki uczestniczyli także ochotnicy ze Święcic, Zaborowa, Borzęcina Dużego oraz strażacy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Błoniu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
TVN24 HD

TVN24 HD
NA ŻYWO

TVN24 HD
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Artur Węgrzynowicz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: OSP Ożarów Mazowiecki

Udostępnij:
TAGI:
Straż pożarnaOchotnicza Straż PożarnaPogotowiePolicjaPożarybezpieczeństwo
Artur Węgrzynowicz
Artur Węgrzynowicz
Reporter tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Ciała małżeństwa odkryto w domu na terenie Ursusa
"Od dwóch dni nie widział swoich sąsiadów". W mieszkaniu znaleźli dwa ciała
Ursus
Tory kolejowe (zdjęcie ilustracyjne)
Dwa tygodnie bez pociągów, później ruch po jednym torze. Prace na linii otwockiej
Wawer
Ktoś wziął pomidory za rozżarzone węgle
Dostali zgłoszenie o "rozżarzonych węglach" na drodze. Znaleźli coś innego
Okolice
nękanie cyberprzemoc media społecznościowe nastolatek
Wygenerowali zdjęcie nagiej koleżanki. "Nie można udawać, że nic się nie stało"
Okolice
Pożar budynku mieszkalnego w Gęsiance
Nad ranem wybuchł pożar domu. Pięcioosobowa rodzina nie może do niego wrócić
Okolice
Sprzedaż alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Kolejne miasto "obwarzanka" wprowadza nocną prohibicję
Okolice
Sala Sądu Rejonowego w Kozienicach
Były samorządowiec oskarżony o molestowanie małoletnich. Jest termin procesu
Okolice
Iwona Wieczorek-0039
Zaginięcie Iwony Wieczorek. Nowy komunikat policji
TVN24
Rzeźby śnieżne w parku linearnym nad POW
Tworzą śnieżne rzeźby w parkach. "Zaczęliśmy lepić naszego psa Skipera"
Ursynów
Akcja strażaków w Józefowie
Ewakuacja 40 osób po pożarze. Do szpitala trafiła 16-latka
Okolice
Policja zlikwidowała nielegalną szwalnię
Policjanci zlikwidowali szwalnię, gdzie powstawały podróbki
Okolice
ferie zimowe (zdj. ilustracyjne)
Ferie w Warszawie i okolicach. Gdzie wybrać się z dziećmi?
Okolice
Utrudnienia na kolei (zdjęcie ilustracyjne)
Wypadek na torach. Utrudnienia w ruchu pociągów
Okolice
W wyniku awarii wodociągowej powstało rozlewisko
Pękła magistrala wodociągowa. Woda zalała skwer
Pruszków
Zima w Warszawie
Dźwięki stolicy szkodzą mieszkańcom. Alarmujące wyniki raportu
Klaudia Kamieniarz
Pociąg Intercity, Dworzec Centralny, Warszawa Centralna
Więcej pociągów na linii Warszawa-Radom
Okolice
WKD, Warszawska Kolej Dojazdowa
Pociągi WKD będą dojeżdżały tylko do Dworca Zachodniego
Okolice
Policjant po służbie prowadził auto pod wpływem alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Pijany policjant komendy głównej prowadził auto. Jest reakcja
Śródmieście
Akcja służb w Mławie
Dwie ofiary zawalonej hali. Biegły ustalił przyczynę katastrofy
Okolice
Policjanci zatrzymali podejrzanego o rozbój z użyciem noża
Groził nastolatkom nożem. Jeden stracił drogą kurtkę
Praga Południe
Akt oskarżenia w sprawie paczek z ukrytymi zapalnikami (zdj. ilustracyjne)
Wysyłali paczki z materiałami wybuchowymi. Odpowiedzą za sabotaż
Okolice
Wypadek w Markach
Zderzenie autobusu z samochodem. Ranny pasażer zmarł w szpitalu
Okolice
Pierwsza w Polsce specjalistyczna karetka weterynaryjna
Pierwsza w Polsce karetka do ratowania zwierząt
Włochy
Boisko (zdjęcie ilustracyjne)
Związek piłkarski zawiesił działacza podejrzanego o gwałty
Okolice
Rzeźba "Cień" Idy Karkoszki na wystawie "Niech nas widzą!"
Kiedyś obraz, dziś Instagram. Malarstwo i rzeźba na równi z Diorem
Martyna Nowosielska-Krassowska
Protest mieszkańców przeciwko budowie autostrady A50
"My się łatwo nie poddamy, naszych działek nie oddamy"
Śródmieście
Zagubiony senior błąkał się po Pradze
Zagubiony senior spacerował w samej koszuli w mroźny dzień
Praga Północ
Próbował przemycić ponad 70 kilogramów narkotyków
Ponad 70 kilogramów liści odurzającej rośliny przejęte na lotnisku
Włochy
Student UW zbudował igloo
Student Uniwersytetu Warszawskiego zbudował "śnieżną mikrokawalerkę"
Ochota
Nie zatrzymał się do kontroli. Okazało się, że jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa
Wyrzucił z auta sejf z gotówką
Śródmieście

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki