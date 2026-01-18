Pożar i dynamiczna akcja ratunkowa. Nagranie z kamer na mundurach strażaków

Pożar budynku wielorodzinnego w Józefowie Źródło: Maciej Rasiński / OSP Ożarów Mazowiecki

Pożar dwukondygnacyjnego, komunalnego domu wielorodzinnego wybuchł w sobotę przed godziną 13. Ogień pojawił się pod klatką schodową. Z domu ewakuowano 40 osób, siedem wymagało pomocy medycznej. Strażacy z budynku wyprowadzili też zwierzęta.

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarowie Mazowieckim opublikowali film z akcji gaśniczej. Kamery były zainstalowane na mundurach dwóch strażaków. Nagranie trwa ponad 30 minut, publikujemy cztery wybrane przez nas fragmenty.

- Filmy mają na celu pokazanie pracy strażaków od środka, służą także jako materiał szkoleniowy - wyjaśnia w rozmowie z tvnwarszawa.pl Maciej Rasiński, strażak ochotnik z Ożarowa Mazowieckiego.

Strażacy opublikowali nagranie z akcji gaśniczej

Na pomoc czekają w oknach

Nagranie rozpoczyna się od momentu, gdy strażacy, po otrzymaniu dyspozycji wyjazdu, wbiegają do garażu remizy i wyruszają do akcji. Pierwsza kamera zainstalowana jest na mundurze kierowcy wozu pożarniczego. W czasie dojazdu, przez radio dotarła informacja, że wpłynęły trzy zgłoszenia i dotyczą one pożaru klatki schodowej i mieszkania. Dowódca zastępu podejmuje decyzję, aby strażacy założyli aparaty ochrony dróg oddechowych i byli gotowi do wejścia do zadymionych pomieszczeń.

Dojazd strażaków do miejsca akcji Źródło: Maciej Rasiński / OSP Ożarów Mazowiecki

Po niespełna siedmiu minutach zastęp dociera na miejsce. W tym samym czasie dojeżdżają kolejne wozy z innych jednostek, w akcji są już strażacy z Państwowej Straży Pożarnej. Z drzwi i okien budynku wydostaje się dym. Strażacy budują linie gaśnicze, wchodzą do zadymionych pomieszczeń. Część z nich przy pomocy drabin wyprowadza przez okna na pierwszym piętrze mieszkańców, którym pożar odciął drogę ucieczki.

Pożar budynku wielorodzinnego, nagranie od strażaków Źródło: OSP Ożarów Mazowiecki

Oficer kierujący działaniami ratowniczymi z PSP już wie, że w budynku przebywało kilkadziesiąt osób, które trzeba ewakuować. Przy minusowej temperaturze zapada decyzja, aby na miejsce zadysponować strażaków z OSP Borzęcin Duży wyposażonych w ogrzewany namiot medyczny. To w nim na czas akcji schronienie znalazła część mieszkańców, w tym kilkanaścioro dzieci.

Namiot medyczny, w którym pogorzelcy mogli się ogrzać Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

W akcji uczestniczą też trzy zespoły ratownictwa medycznego, które pomocy udzielą siedmiu osobom. Najpoważniejsze obrażenia, nóg i pleców, odniosła nastolatka, która uciekając przed pożarem wyskoczyła z okna na pierwszym piętrze.

Zerowa widoczność, pozamykane drzwi mieszkań

W ciągu kilku minut strażacy docierają do źródła ognia, które znajduje się pod drewnianą konstrukcją schodów. Działania komplikuje również wykonany z drewna strop. Całość spowita jest dymem, nic nie widać. Na miejscu pracują także strażacy ze sprężarką, uzupełniają powietrze w pustych butlach strażaków działających wewnątrz budynku.

Pożar budynku wielorodzinnego, nagranie od strażaków Źródło: OSP Ożarów Mazowiecki

Część ratowników gasi pożar, inni przeszukują mieszkania, chcą mieć pewność, że nikt nie został w ogarniętym pożarem budynku. Drzwi, które są zamknięte, wyważają.

Przy wejściach ustawiane są wentylatory, których zadaniem jest wydmuchanie dymu z pomieszczeń. Źródło pożaru zostaje ugaszone, rozpoczyna się rozgrzebywanie i przelewania pogorzeliska. Strażacy używają kamer termowizyjnych, w ten sposób szybko mogą ocenić, gdzie jeszcze konieczne jest podanie prądu wody.

Ogień przedostał się w drewniany strop i schody Źródło: Maciej Rasiński / OSP Ożarów Mazowiecki

Kilka godzin akcji, pomoc poszkodowanym

Po około dwóch godzinach działania gaśnicze zostały zakończone. W budynku odłączono media, część instalacji spłonęła. Lokatorzy nie mogli wrócić do mieszkań. Dla pogorzelców władze gminy Ożarów Mazowiecki zorganizowały nocleg. Stan techniczny budynku oceni Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Pożar w Józefowie

Strażacy pomagali mieszkańcom zabrać z lokali najpotrzebniejsze rzeczy. Druhowie z OSP Ożarów Mazowiecki powrócili do jednostki po około trzech godzinach od chwili wyjazdu. Na miejscu do pilnowania budynku pozostali policjanci oraz jeden zastęp straży pożarnej.

Akcja strażaków w Józefowie - relacja Artura Węgrzynowicza Źródło: TVN24

W akcji w Józefowie oprócz druhów z OSP Ożarów Mazowiecki uczestniczyli także ochotnicy ze Święcic, Zaborowa, Borzęcina Dużego oraz strażacy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Błoniu.

