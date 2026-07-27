Okolice Poszukiwany czerwoną notą zatrzymany w narkotykowym laboratorium Oprac. Alicja Glinianowicz |

Zlikwidowano laboratorium narkotyków Źródło wideo: Centralne Biuro Śledcze Policji Źródło zdj. gł.: Policja Otwock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Na jednej z posesji w Józefowie policjanci odkryli w pełni wyposażone laboratorium przeznaczone do produkcji mefedronu. "Przestępczy proceder odbywał się przy użyciu specjalistycznego sprzętu - w pomieszczeniach znajdowały się reaktor, mieszadła, grzałki oraz zaawansowany system wentylacji. Była także odzież ochronna, w tym specjalne kombinezony i maski" - przekazał oficer prasowy policji w Otwocku podkom. Patryk Domarecki.

Ze względu na specyfikę produkcji narkotyków syntetycznych oraz niebezpieczeństwo związane z substancjami chemicznymi do akcji zaangażowano Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemicznego Państwowej Straży Pożarnej.

Zlikwidowane laboratorium narkotyków pod Warszawą Zlikwidowane laboratorium narkotyków pod Warszawą Źródło zdjęcia: Centralne Biuro Śledcze Policji Zlikwidowane laboratorium narkotyków pod Warszawą Źródło zdjęcia: Centralne Biuro Śledcze Policji Zlikwidowane laboratorium narkotyków pod Warszawą Źródło zdjęcia: Centralne Biuro Śledcze Policji

Kilogramy narkotyków i linia produkcyjna "białej śmierci"

"Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli około 20 kilogramów gotowego już mefedronu, około 10 kilogramów substancji w fazie krystalizacji, kilkadziesiąt litrów prekursorów chemicznych niezbędnych do wytwarzania narkotyku oraz specjalistyczne urządzenia tworzące linię produkcyjną 'białej śmierci'" - dodał Domarecki.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Ukrywali się razem, najbliższe pół roku spędzą osobno

Na terenie posesji zatrzymano 25-letniego obywatela Mołdawii. Okazało się, że mężczyzna był poszukiwany czerwoną notą Interpolu przez mołdawskie organy ścigania za wcześniejsze przestępstwa narkotykowe. Zatrzymany 25-latek usłyszał zarzuty wytwarzania oraz posiadania znacznych ilości środków odurzających.

Sąd przychylił się do wniosku prokuratura i mężczyzna został aresztowany.

Zlikwidowane laboratorium narkotykowe w Józefowie Źródło zdjęcia: Policja Otwock