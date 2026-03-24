Pociąg potrącił człowieka na linii otwockiej. Utrudnienia

Potrącenie pieszego w rejonie stacji PKP Michalin
Linia kolejowa Warszawa Wawer-Otwock
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
W rejonie stacji PKP Michalin w podwarszawskim Józefowie pociąg potrącił osobę przechodzącą przez przejście. Poszkodowana została zabrana do szpitala. Są utrudnienia w ruchu na linii otwockiej.

Do wypadku doszło po godzinie 9 na przejściu dla pieszych przy stacji kolejowej PKP Michalin. - Pociąg Kolei Mazowieckich potrącił osobę. Po naszym przyjeździe na miejsce zdarzenia osoba poszkodowana leżała obok składu, była przytomna. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu terenu, gdzie pomocy udzielał jej zespół ratownictwa medycznego - opisuje aspirant Bartłomiej Baran z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku.

Jak dodaje, na miejsce został zadysponowany śmigłowiec ratunkowy, ale ostatecznie zapadła decyzja, że osoba poszkodowana zostanie przewieziona do szpitala przez karetkę.

Na miejscu wypadku pracują nadal służby. Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia.

Utrudnienia w ruchu pociągów

Pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu pociągów na odcinku Warszawa Falenica - Otwock.

Szybka Kolej Miejska ostrzega, że składy linii S1 mogą być opóźnione o około 60 minut. Dodatkowo, dwa połączenia między Otwockiem a Pruszkowem zostały całkowicie odwołane. Chodzi o pociągi: - numer 99324/5, który o 10.29 miał wyruszyć ze stacji Otwock, - numer 99232/3, który o 12.29 miał odjechać ze stacji Pruszków.

Również Koleje Mazowieckie informują o możliwych trudnościach w podróży. "Pociągi mogą być opóźnione, odwołane lub kursujące w skróconej relacji" - podaje przewoźnik. Odwołane zostały pociągi: - numer 93510/1 relacji Grodzisk Mazowiecki (9.32)- Otwock (10.49), na odcinku Warszawa Wschodnia - Otwock, - numer 91510 relacji Otwock (11.12)- Warszawa Zachodnia (12.00), - numer 91512 relacji Otwock (12.12) -Warszawa Zachodnia (13.01).

Autorka/Autor: Klaudia Kamieniarz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Wypadki i kolizje w WarszawieKolejJózefów
