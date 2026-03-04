Logo TVN Warszawa
Warszawa
Okolice

Uciekał przed policją, "celowo uderzył w radiowóz". Miał zakaz prowadzenia

Uciekał przed policją, został zatrzymany
Zmiany w przepisach ruchu drogowego od 3 marca 2026
Źródło: TVN24
Policjanci prowadzili pościg za kierowcą, który w Józefowie (Mazowieckie) nie zatrzymał się do kontroli. Na koniec ucieczki, już w Otwocku, staranował radiowóz. Po zatrzymaniu wyszło na jaw, że ma zakaz prowadzenia pojazdów. Usłyszał szereg zarzutów.

Do zdarzenia doszło w niedzielę. Komendant powiatowy wraz z podwładnym w Józefowie zwrócili uwagę na kierującego Oplem, który łamał przepisy. Postanowili zatrzymać go do kontroli, włączyli sygnały w radiowozie.

"Jednak siedzący za kierownicą Opla zignorował ich polecenia i zaczął brawurowo uciekać. W trakcie jazdy wielokrotnie łamał obowiązujące przepisy, stwarzając bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego. Pościg zakończył się w Otwocku, gdzie kierujący osobówką celowo uderzył w radiowóz" - opisała w komunikacie Komenda Powiatowa Policji w Otwocku.

Pościg za kierowcą Opla
Pościg za kierowcą Opla
Źródło: KPP Otwock

Miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów

Po kolizji oba auta się zatrzymały. Jak podała policja, 28-latek stawiał czynny opór, został obezwładniony i zatrzymany. "Jak się okazało, posiadał sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych" - podkreślili policjanci.

Śledczy przedstawili 28-latkowi zarzuty dotyczące m.in. czynnej napaści na funkcjonariuszy, niestosowania się do orzeczonych przez sąd zakazów, niestosowania się do polecenia zatrzymania pojazdu i brawurowej jazdy.

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Otwocku zawnioskował do sądu o tymczasowy areszt dla podejrzanego. Sąd aresztował 28-latka na trzy miesiące.

Uciekał przed policją, został zatrzymany
Uciekał przed policją, został zatrzymany
Źródło: KPP Otwock

Opracowała Magdalena Gruszczyńska/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Otwock

