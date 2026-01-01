Do zdarzenia doszło w Józefowie w powiecie otwockim Źródło: Google Maps

W poniedziałek, 29 grudnia 2025 roku, przedstawiciele starostowa otwockiego: Tomasz Laskus i Paweł Walo, prezydent Otwocka Jarosław Margielski oraz burmistrz Józefowa Marek Banaszek podpisali umowę dotyczącą rozpoczęcia modernizacji ponad 100-letniego mostu dawnej kolejki wąskotorowej nad rzeką Świder.

Kiedy rozpoczną się prace?

Za projekt i uzgodnienia odpowiedzialny był samorząd Józefowa. Prace będzie nadzorować Otwock, natomiast starostwo przekazało ponad 2,7 mln złotych dofinansowania.

"Nowy most zachowa historyczny charakter dawnej konstrukcji, a jednocześnie zostanie dostosowany do współczesnych standardów - poprawi bezpieczeństwo i komfort pieszych oraz rowerzystów korzystających z ciągu komunikacyjnego między naszymi miastami" - wyjaśniło w komunikacie starostwo powiatowe w Otwocku.

Jak przekazał Jarosław Margielski, pieniądze na prace budowalne Otwock pozyskał z Krajowego Planu Odbudowy, dzięki czemu wkład miasta zostanie w całości pokryty środkami z Unii Europejskiej. "Prace ruszą wiosną 2026 roku, a efekty zobaczymy pod koniec przyszłego roku" - zapowiedział prezydent Margielski.

Historia mostu

Most nad rzeką Świder to element dawnej linii kolei wąskotorowej znanej jako Kolej Jabłonowska. Była to linia składająca się z dwóch odcinków od stacji Most w warszawskiej Pradze (przy nieistniejącym już moście Kierbedzia) do Jabłonny oraz od stacji Most do Karczewa. Najpierw wybudowano odcinek na północ od Warszawy (1900 rok), rok później linię wydłużono do Wawra. Krótko przed wybuchem pierwszej wojny światowej podjęto decyzję o kolejnej rozbudowie linii do Karczewa. Ten odcinek wraz z mostem nad Świdrem został oddany w 1913 roku.

Linia kolei wąskotorowej przetrwała dwie wojny. W latach 50. i 60. XX wieku władze PKP stopniowo wygaszały fragmenty kolejki Jabłonowskiej. Ostatni, pomiędzy Otwockiem a Karczewem, został zlikwidowany w 1963 roku.

Przez kolejne lata przeprawa służyła pieszym i rowerzystom, jednak nigdy nie została porządnie wyremontowana. Obecnie stan techniczny mostu jest bardzo zły i wymaga pilnej interwencji.

