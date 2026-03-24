"Został zaatakowany kastetem i okradziony"

Rozbój w Józefowie
Rozbój w Józefowie
Źródło: KPP Otwock
W Józefowie grupa osób dotkliwie pobiła 51-latka, używając metalowego kastetu, a następnie go okradła. Policjanci zatrzymali do sprawy trzy osoby, wśród których znalazły się dwie kobiety. Podejrzani usłyszeli zarzuty, dla mężczyzny sytuacja jest szczególnie poważna.

Cała sprawa miała swój początek w czwartek, 19 marca. Do komisariatu w Józefowie zgłosił się pobity 51-letni mężczyzna. "Z relacji poszkodowanego wynikało, że dzień wcześniej został zaatakowany przy pomocy kastetu i okradziony przez grupę osób na jednym ze skwerów w Józefowie" - opisał w komunikacie podkom. Patryk Domarecki z otwockiej policji.

Źródło: KPP Otwock

Funkcjonariusze rozpoczęli pracę. W ustaleniu napastników pomógł miejski monitoring. Policjanci po kilku godzinach, zatrzymali dwoje z trójki napastników. Byli to 47-letni mężczyzna oraz 50-letnia kobieta. Trafili do policyjnej celi, a mundurowi dalej pracowali nad zatrzymaniem kolejnej kobiety podejrzanej o rozbój.

Działania w terenie doprowadziły do zatrzymania 42-letniej kobiety.

Poważne kłopoty jednego z zatrzymanych

Na podstawie zgromadzonego przez policjantów materiału dowodowego, prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty. "Odpowiedzą oni za wspólne dokonanie rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia" - podkreślił Domarecki.

Jak dodał, dla jednego z zatrzymanych sytuacja prawna jest szczególnie poważna. "47-letni mężczyzna będzie odpowiadał przed sądem w warunkach recydywy, co oznacza, że grozi mu kara do 30 lat pozbawienia wolności" - wyjaśnił.

Prokurator z Prokuratury Rejonowej w Otwocku po zapoznaniu się z zebranym materiałem dowodowym i przeprowadzeniu czynności z zatrzymanymi zawnioskował do sądu o zastosowanie wobec wszystkich podejrzanych najsurowszego ze środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do wniosku i cała trójka trafiła do aresztu na trzy miesiące.

Opracowała Magdalena Gruszczyńska

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Otwock

