"Został zaatakowany kastetem i okradziony"

Cała sprawa miała swój początek w czwartek, 19 marca. Do komisariatu w Józefowie zgłosił się pobity 51-letni mężczyzna. "Z relacji poszkodowanego wynikało, że dzień wcześniej został zaatakowany przy pomocy kastetu i okradziony przez grupę osób na jednym ze skwerów w Józefowie" - opisał w komunikacie podkom. Patryk Domarecki z otwockiej policji.
Funkcjonariusze rozpoczęli pracę. W ustaleniu napastników pomógł miejski monitoring. Policjanci po kilku godzinach, zatrzymali dwoje z trójki napastników. Byli to 47-letni mężczyzna oraz 50-letnia kobieta. Trafili do policyjnej celi, a mundurowi dalej pracowali nad zatrzymaniem kolejnej kobiety podejrzanej o rozbój.
Działania w terenie doprowadziły do zatrzymania 42-letniej kobiety.
Poważne kłopoty jednego z zatrzymanych
Na podstawie zgromadzonego przez policjantów materiału dowodowego, prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty. "Odpowiedzą oni za wspólne dokonanie rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia" - podkreślił Domarecki.
Jak dodał, dla jednego z zatrzymanych sytuacja prawna jest szczególnie poważna. "47-letni mężczyzna będzie odpowiadał przed sądem w warunkach recydywy, co oznacza, że grozi mu kara do 30 lat pozbawienia wolności" - wyjaśnił.
Prokurator z Prokuratury Rejonowej w Otwocku po zapoznaniu się z zebranym materiałem dowodowym i przeprowadzeniu czynności z zatrzymanymi zawnioskował do sądu o zastosowanie wobec wszystkich podejrzanych najsurowszego ze środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do wniosku i cała trójka trafiła do aresztu na trzy miesiące.
Opracowała Magdalena Gruszczyńska
