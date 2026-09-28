Miał w mieszkaniu ponad kilogram narkotyków. "Tłumaczył, że znalazł je w lesie"
Policjanci z Otwocka uzyskali informację o 31-letnim mieszkańcu Józefowa (Mazowieckie), który miał wprowadzać do obrotu znaczne ilości środków odurzających. Działania rozpoczęli od obserwacji podejrzanej posesji. Gdy zauważyli na niej wytypowanego mężczyznę, wkroczyli za nim do wnętrza budynku.
Twierdził, że narkotyki znalazł w lesie
Jak przekazali funkcjonariusze, w trakcie szczegółowego przeszukania pomieszczeń, znaleźli i zabezpieczyli znaczne ilości narkotyków: 1093 gramy amfetaminy, 217 gramów mefedronu, 37 gramów kokainy oraz niewielkie ilości marihuany.
Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do komendy.
"Podczas przesłuchania nie przyznawał się do handlu narkotykami, a obecność ponad kilograma nielegalnych substancji w mieszkaniu tłumaczył w kuriozalny sposób - twierdził, że znalazł je podczas spaceru w lesie" - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Owocku.
Funkcjonariusze, prokurator oraz sąd nie dali jednak wiary tym wyjaśnieniom.
Zarzut i areszt
Śledztwo w tej sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa w Otwocku. Prokurator przedstawił 31-latkowi zarzut uczestnictwa w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych. Grozi mu do 12 lat więzienia.
Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Otwocku, Sąd Rejonowy w Otwocku po przeanalizowaniu zgromadzonego materiału dowodowego zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.