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Okolice

Siadł za kierownicę mimo zakazu prowadzenia. Zginęła piesza

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Śmiertelne potrącenie pieszej
Zabezpieczanie samochodu, "symboliczne więzienie". Pomysły ekspertów na walkę z piratami drogowymi
Źródło wideo: Stefania Kulik/Fakty po Południu TVN24
Źródło zdj. gł.: KMP Radom
Prokuratura przedstawiła zarzuty kierowcy, który śmiertelnie potrącił 75-letnią kobietę w Józefowie koło Radomia. 26-latek w ogóle nie powinien siadać za kierownicę, od czerwca miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Śledczy zarzucili mu także posiadanie mefedronu.

Do wypadku doszło w środę. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu Aneta Góźdź przekazała nam w piątek po południu, że są już wyniki sekcji zwłok 75-letniej pieszej. Dzięki nim, oraz na podstawie wiedzy zgromadzonej na temat 26-latka i przebiegu wypadku, przedstawiono mu zarzuty.

Piesza zginęła na miejscu

- Prokurator zarzucił mu, że umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ten sposób, że poruszając się drogą publiczną, nienależycie obserwował tę drogę i nie dostosował taktyki i techniki jazdy do warunków panujących na drodze. Nie zachował nadto szczególnej ostrożności podczas jazdy, w konsekwencji czego potrącił pieszą poruszającą się drugą stroną jezdni, przechodzącą na lewą stronę - powiedziała Góźdź.

Jak dodała prokurator, potrącona kobieta doznała złamań wieloodłamowych. W konsekwencji 75-latka zginęła na miejscu.

Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Art. 177 par. 2 Kodeksu karnego, Spowodowanie wypadku komunikacyjnego
Śmiertelne potrącenie pieszej
Śmiertelne potrącenie pieszej
Źródło zdjęcia: KMP Radom

Odpowie także za narkotyki

Mężczyźnie postawiono również zarzut kierowania, pomimo aktywnego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Został on orzeczony 18 czerwca 2026 roku przez Sąd Rejonowy w Radomiu na sześć miesięcy.

- To przestępstwo z artykułu 244 Kodeksu karnego (niestosowanie się do orzeczonych środków karnych). Mężczyźnie przedstawiony został również zarzut posiadania środka odurzającego w postaci mefedronu. To przestępstwo z artykułu 62 ustęp 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - wymieniła dalej prokurator Góźdź.

Przyznał się do części zarzutów

Podejrzany przyznał się do zarzutu dotyczącego spowodowania wypadku i kierowania mimo orzeczonego zakazu. Nie przyznał się do posiadania środków odurzających. - Złożył wyjaśnienia, które są sprzeczne z ustaleniami śledczych. Decyzją prokuratora skierowany został wniosek do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy - podsumowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
WypadkiWypadki i kolizje w WarszawiePrzestępczość w Warszawie
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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