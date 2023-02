Bawiła się na imprezie, dzieci zostały same. "Bezradne dziewczynki zapukały do sąsiadki"

Otwoccy policjanci interweniowali przy ulicy 3 Maja w Józefowie. W mieszkaniu przebywały dwie małe dziewczynki: dwuletnia i pięcioletnia. Matka pozostawiła je bez opieki, więc chwilę przed północą bezradne zapukały do drzwi sąsiadki z prośbą o pomoc.

Chwilę przed północą do policjantów z komisariatu policji w Józefowie wpłynęło zawiadomienie, że w jednym z mieszkań przebywają dwie małe dziewczynki pozostawione bez opieki.

Dzieci zapukały do sąsiadki

- Jak wynikało z rozmowy ze zgłaszającą, bezradne dzieci zapukały do jej drzwi, prosząc ją, by się nimi zajęła. Na miejsce natychmiast udali się policjanci z grupy patrolowo-interwencyjnej. Kobieta wezwała policjantów, którym powiedziała, że nie zna sąsiadki, nie ma do niej telefonu kontaktowego, nie wie gdzie pracuje i gdzie mogłaby się udać. Dodała, że ostatni raz widziała ją dzień wcześniej około godzinie 18 - przekazała rzeczniczka otwockiej policji młodsza aspirant Paulina Harabin.