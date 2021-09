Prokuratura: areszt dla 41-latki za zabicie psa matki. "Działała w sposób drastyczny"

Zastępca rzecznika Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie, prok. Remigiusz Krynke przekazał, że do zdarzenia doszło 18 września w Józefowie, koło Otwocka. Kobieta miała m.in. brutalnie pobić i dusić psa swojej matki. 41-letnia Małgorzata K. została zatrzymana 21 września, mieszkała z rodzicami od niedawna, wcześniej przebywała za granicą.

"Zarzut zabicia psa należącego do matki"

- Kobiecie został przedstawiony zarzut zabicia ze szczególnym okrucieństwem psa rasy szpic miniaturowy, należącego do matki podejrzanej. Małgorzata K. działała w sposób drastyczny. Ponadto prokurator przedstawił podejrzanej trzy inne zarzuty dotyczące znęcania się nad swoją matką, kradzieży z włamaniem do samochodu do niej należącego oraz kradzieży innych przedmiotów na szkodę rodziców podejrzanej – podał prok. Krynke. Według prokuratury Małgorzata K. ukradła m.in. kosiarkę i elektronarzędzia.