Rozkręcali kradziony skuter. Nie wiedzieli, co w nim ukrył właściciel

Do zdarzenia doszło w powiecie piaseczyńskim Źródło: Google Maps

W ostatnim tygodniu oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie otrzymał zgłoszenie dotyczące kradzieży skutera marki Kymco o wartości około trzech tysięcy złotych. 35-letni właściciel poinformował, że w swoim pojeździe zamontował GPS, który wskazywał, że jego własność znajduje się na terenie zamkniętego osiedla w Józefosławiu. Na miejsce pojechali policjanci z komendy w Górze Kalwarii.

Zaskoczył ich widok policjantów

- Funkcjonariusze dostali się do garażu przez klatkę schodową. Zastali tam dwóch 18-latków, którzy byli w trakcie rozkręcania skutera. Byli wyraźnie zaskoczeni widokiem policjantów i zdenerwowani całą sytuacją. Jeden z nich zaczął tłumaczyć, że pojazd dostał od nieznanego mu mężczyzny i tylko go naprawia - relacjonowała rzeczniczka piaseczyńskiej policji podkomisarz Magdalena Gąsowska.

Mężczyźni zostali zatrzymani i doprowadzeni do Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. Skuter z kolei poddano oględzinom, a następnie przekazano prawowitemu właścicielowi.

Kradziony skuter rozbierali już na części Źródło: KPP w Piasecznie

- Funkcjonariusze wydziału dochodzeniowo-śledczego skompletowali materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie obydwu mężczyznom zarzutu paserstwa. Zgodnie z Kodeksem karnym przestępstwo to zagrożone jest karą od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności - przekazała podkomisarz Gąsowska.

Czynności w sprawie objęte są nadzorem Prokuratury Rejonowej w Piasecznie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Zatrzymali ich po wyjściu z więzienia, muszą opuścić Polskę

OGLĄDAJ: Nerwowa reakcja prezydenta. Zbigniew Bogucki tłumaczy w "Rozmowie Piaseckiego"

Opracowała Katarzyna Kędra