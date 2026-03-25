Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Rozkręcali kradziony skuter. Nie wiedzieli, co w nim ukrył właściciel

Kradziony skuter rozbierali już na części
Do zdarzenia doszło w powiecie piaseczyńskim
Źródło: Google Maps
Nadajnik GPS doprowadził policjantów do kradzionego skutera. W garażu w Józefosławiu (Mazowieckie) jednoślad na części rozkręcali już dwaj młodzi mężczyźni. Tłumaczyli, że go "tylko naprawiają".

W ostatnim tygodniu oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie otrzymał zgłoszenie dotyczące kradzieży skutera marki Kymco o wartości około trzech tysięcy złotych. 35-letni właściciel poinformował, że w swoim pojeździe zamontował GPS, który wskazywał, że jego własność znajduje się na terenie zamkniętego osiedla w Józefosławiu. Na miejsce pojechali policjanci z komendy w Górze Kalwarii.

Zaskoczył ich widok policjantów

- Funkcjonariusze dostali się do garażu przez klatkę schodową. Zastali tam dwóch 18-latków, którzy byli w trakcie rozkręcania skutera. Byli wyraźnie zaskoczeni widokiem policjantów i zdenerwowani całą sytuacją. Jeden z nich zaczął tłumaczyć, że pojazd dostał od nieznanego mu mężczyzny i tylko go naprawia - relacjonowała rzeczniczka piaseczyńskiej policji podkomisarz Magdalena Gąsowska.

Mężczyźni zostali zatrzymani i doprowadzeni do Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. Skuter z kolei poddano oględzinom, a następnie przekazano prawowitemu właścicielowi. 

Źródło: KPP w Piasecznie

- Funkcjonariusze wydziału dochodzeniowo-śledczego skompletowali materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie obydwu mężczyznom zarzutu paserstwa. Zgodnie z Kodeksem karnym przestępstwo to zagrożone jest karą od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności - przekazała podkomisarz Gąsowska.

Czynności w sprawie objęte są nadzorem Prokuratury Rejonowej w Piasecznie. 

Opracowała Katarzyna Kędra

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Piasecznie

Udostępnij:
Tagi:
PolicjaPrzestępczość w WarszawiePiaseczno
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki