Groził mu na ulicy i zadał ciosy ostrym narzędziem

"Piaseczyńscy policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności zdarzenia, w którym 44-letni mężczyzna na ulicy Geodetów w Józefosławiu, najpierw groził, a później zaatakował 24-latka, zadając mu ciosy ostrym narzędziem" - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie w sobotnim komunikacie zamieszczonym na Facebooku.

Jak dodano, poszkodowany mężczyzna z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala.

Zarzut i tymczasowy areszt

"Sprawca ataku bezpośrednio po zdarzeniu został zatrzymany przez piaseczyńskich policjantów. Usłyszał zarzut i został tymczasowo aresztowany. W związku z tym, że 44-latek działał w warunkach multirecydywy grozi mu wyższy wymiar kary" - podkreśliła policja.

Mężczyzna usłyszał zarzut dotyczący spowodowania średniego lub lekkiego uszczerbku.

Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Art. 157 par. 1 Kodeksu karnego

