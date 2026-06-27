Okolice Wybuch gazu na łodzi w Nieporęcie. Jedna osoba poszkodowana Alicja Glinianowicz |

Wybuch gazu na łodzi w Nieporęcie Źródło wideo: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

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Zdarzenie miało miejsce w sobotę chwilę przed południem w okolicy Portu Pilawa przy wodnej stacji Orlen.

Na łodzi wybuchł gaz

- Doszło do wybuchu gazu w zamkniętej komorze silnika łodzi motorowej. W czasie zdarzenia łódź znajodowała się na wodzie, silnik był w rozruchu - mówi nam mł. asp. Jakub Filipiak z Komendy Stołecznej Policji. - Poszkodowana została jedna osoba, właściciel łodzi. Na miejscu nadal pracują służby, sprawę zbada biegły z zakresu pożarnictwa - dodał.

Wybuch na łodzi motorowej w Nieporęcie Wybuch na łodzi w Nieporęcie Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Wybuch na łodzi w Nieporęcie Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Wybuch na łodzi w Nieporęcie Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Wybuch na łodzi w Nieporęcie Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

O możliwych przyczynach pożaru poinformował st. kpt. Damian Górniak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie. - Silnik łodzi był zapowietrzony, co spowodowało wybuch - przekazał.

Jak dodał strażak, na łodzi znajdowały się cztery osoby, ranny został 29-latek. Mężczyzna doznał oparzeń pierwszego i drugiego stopnia. Jego życiu nic nie zagraża.

- Łódź została zholowana na stację, następnie sprawdziliśmy, czy nic się nie pali - podsumował st. kpt. Górniak.

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