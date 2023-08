Dzieci bez opieki, zderzenie ze skuterem, race na łodzi. 40 interwencji WOPR w długi weekend nad Zegrzem

Dzieci bez opieki dorosłych i wypadek na wodzie

"W miniony weekend zgłoszono zaginięcie dwójki dzieci w wieku 3 i 4 lat. Jeden z maluchów odnalazł się na lądzie, drugi w wodzie, nienadzorowane przez nikogo dorosłego. Ze względu na powtarzające się podobne przypadki braku opieki nad dziećmi przebywającymi nad akwenami, gorąco apelujemy do rodziców o rozwagę. Jako ratownicy wodni niestety doskonale wiemy, że do tragedii wystarczą dosłownie sekundy nieuwagi…" - przekazano.

Z kolei we wtorek, 15 sierpnia, doszło do poważnego wypadku: skuter wodny zderzył się z łodzią motorową. "Na szczęście i tym razem, oprócz poważnych strat materialnych, obyło się bez najgorszych konsekwencji. Jak zapobiegać podobnym zdarzeniom? Podczas wypoczynku na akwenach warto zachować rozsądek, pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości od innych jednostek, przestrzegać przepisów żeglugowych i wypoczywać w trzeźwości" - zaapelowali ratownicy.

Odpalili race bez powodu

Również we wtorek świadkowie zaobserwowali zadymienie i otwarty ogień na jednej z łodzi. "Po dotarciu na miejsce zdarzenia ratownicy załogi interwencyjnej LWOPR stwierdzili, że na zakotwiczonych obok siebie jednostkach załoga odpaliła race sygnalizacyjne. Apelujemy do motorowodniaków i żeglarzy, aby bez powodu nie używać środków pirotechnicznych i sygnalizacji alarmowej! Przypominamy, że zgodnie z procedurami powoduje to postawienie w stan gotowości wszystkich służb i zainicjowanie akcji ratunkowej" - przestrzegł WOPR.