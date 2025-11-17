Wyprzedzał ciągnik rolniczy, nie żyje

Do wypadku doszło w miejscowości Jeżewice Źródło: Google Maps

Do wypadku doszło około godziny 6 na ulicy Słonecznej w miejscowości Jeżewice. To odcinek drogi wojewódzkiej numer 876 między Tarczynem a Mszczonowem.

"Ze wstępnych ustaleń policjantów piaseczyńskiej drogówki wynika, że kierujący pojazdem marki Peugeot 206 jadąc w kierunku miejscowości Tarczyn, podczas manewru wyprzedzania ciągnika rolniczego marki Case IH (z zamontowanym agregatem uprawnym) zderzył się z jadącym z naprzeciwka samochodem marki Fiat Ducato" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie.

Jak dodano w komunikacie, kierujący autem osobowym poniósł śmierć na miejscu. Pozostali uczestnicy nie odnieśli obrażeń i byli trzeźwi.

Na miejscu trwają działania służb. Policjanci prowadzą czynności pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Grójcu. Droga została zablokowana.

"Apelujemy o ostrożność i wybieranie alternatywnych dróg objazdu" - proszą policjanci.

