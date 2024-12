Jeździ za szybko i bez prawa jazdy. Zapłaci 20 tysięcy złotych

16.09.2022 | Nowy taryfikator punktów karnych. Prawo jazdy będzie można stracić za dwa wykroczenia Źródło: Jarosław Kostkowski | Fakty TVN

15 czerwca tego roku ostrowscy policjanci ruchu drogowego w miejscowości Gliny zatrzymali kierującego mazdą. 27-latek z powiatu ostrowskiego jechał z prędkością powyżej 70 km/godz. Mężczyzna nie miał uprawnień do kierowania autem. Zgodnie z obowiązującym przepisami policjanci przygotowali wniosek do sądu o ukaranie 27-latka.

To nie była jego pierwsza wpadka. Wcześniej też jeździł za szybko i bez prawa jazdy. Był już karany m.in. półrocznym zakazem prowadzenia pojazdów.

Wcześniej nie wyciągnął wniosków

- Nie wyciągnął wniosków na przyszłość i nadal prowadził samochód, mimo że nigdy nie uzyskał uprawnień. Tym razem lekceważące podejście 27-latka do przepisów prawa zostało przez wymiar sprawiedliwości potraktowane surowiej. Wyrokiem ostrowskiego sądu mężczyzna został ukarany grzywną w wysokości 20 tysięcy złotych i trzyletnim zakazem prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych - przekazała asp. Marzena Laczkowska z policji w Ostrowi Mazowieckiej

Za kierowanie autem bez uprawnień sąd może wymierzyć karę grzywny od 1,5 tys. do 30 tys. zł i orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres od sześciu miesięcy do trzech lat. Za złamanie sądowego zakazu grozi do pięciu lat.