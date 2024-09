Siedem osób zatrzymano i aresztowano w związku z odkrytą w gminie Jednorożec nielegalną fabryką papierosów. Produkcję prowadzono w specjalnie urządzonym budynku. Policjanci zabezpieczyli 10 milionów sztuk papierosów bez akcyzy. Gdyby trafiły do obrotu, Skarb Państwa straciłby około 12 milionów złotych.

Aresztowani to mężczyźni w wieku 29-60 lat. Sześciu z nich to obywatele Ukrainy, jeden to Polak z okolic Łodzi.