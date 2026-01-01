Logo TVN Warszawa
Okolice

Zginął ratownik medyczny, kierowca karetki skazany

Wypadek karetki w Jedlińsku
Nagranie z wypadku karetki w Jedlińsku pod Radomiem
Źródło: Miejski Reporter
Kierowca karetki pogotowia ratunkowego został skazany za spowodowanie wypadku, w którym zginął ratownik medyczny. Piotr M. skorzystał z prawa do dobrowolnego poddania się karze.

Sąd Rejonowy w Radomiu ogłosił wyrok 30 grudnia 2025 roku.

"Sąd uwzględnił wniosek prokuratora o wydanie wyroku skazującego i orzekł karę roku pozbawienia wolności, której wykonanie zawiesił warunkowo na okres trzech lat próby oraz karę grzywny w wymiarze 250 stawek dziennych, ustalając wysokość jednej na kwotę 20 złotych (w sumie pięć tysięcy złotych - red) - poinformowała w komunikacie prokurator Aneta Góźdź, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Radomiu.  

Sąd zobowiązał Piotra M. do informowania go o przebiegu okresu próby i orzekł wobec niego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, z wyłączeniem pojazdów, na które wymagana jest kategoria "A" na okres trzech lat.

Karetka nie była pojazdem uprzywilejowanym

Do zdarzenia doszło 13 listopada 2024 roku na drodze krajowej miejscowości Jedlińsk. Karetka, w której oprócz kierowcy był jeszcze ratownik medyczny, jechała z Radomia do stacji pogotowia w Białobrzegach. Po drodze doszło do wypadku. Ambulans zderzył się z osobowym peugeotem, którym podróżował ojciec z dwojgiem dzieci.

"Jak ustalono, m.in. w oparciu o opinię biegłego z zakresu ruchu drogowego, podejrzany kierujący karetką poruszał się z kierunku od Radomia do stacji pogotowia w Białobrzegach. W miejscowości Jedlińsk, jadąc z prędkością przekraczającą dozwoloną, wjechał na skrzyżowane w chwili nadawania sygnału czerwonego dla jego kierunku jazdy, kontynuował jazdę i doprowadził do zderzenia z drugim pojazdem, prawidłowo wykonującym na skrzyżowaniu manewr skrętu w lewo. Na skutek utraty stabilności ruchu karetka uderzyła w bariery oddziałujące jezdnie, a następnie dachowała" - opisała w komunikacie prokurator Aneta Góźdź.

W wypadku zginął 34-letni ratownik medyczny z Kielc. Kierowca karetki z ciężkimi obrażeniami ciała trafił do szpitala. Rodzinie jadącej peugeotem nic się nie stało.

Karetka nie była pojazdem uprzywilejowanym i nie przysługiwało jej pierwszeństwo przejazdu. - Aby za taki była uznana, musiała wysyłać jednocześnie sygnały dźwiękowe i świetlne. W tym przypadku tak jednak nie było - powiedział szef Prokuratury Rejonowej Radom-Zachód Robert Bińczak.

Kierujący pojazdem uprzywilejowanym może, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do przepisów o ruchu pojazdów, zatrzymaniu i postoju oraz do znaków i sygnałów drogowych tylko w razie, gdy: 1) uczestniczy: a) w akcji związanej z ratowaniem życia, zdrowia ludzkiego lub mienia albo koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub porządku publicznego albo b) w przejeździe kolumny pojazdów uprzywilejowanych, c) w wykonywaniu zadań związanych bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, którym na mocy odrębnych przepisów przysługuje ochrona; 2) pojazd wysyła jednocześnie sygnały świetlny i dźwiękowy, po zatrzymaniu pojazdu nie wymaga się używania sygnału dźwiękowego; 3) w pojeździe włączone są światła drogowe lub mijania.
Art. 53. Prawo o ruchu drogowym
Dachowała karetka, zginął ratownik. Tak doszło do tragicznego zdarzenia
Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: OSP Jedlińsk

