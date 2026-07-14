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Okolice

Zarzucają mu niegospodarność i nepotyzm. Referendum w sprawie odwołania wójta

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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
30 sierpnia mieszkańcy gminy Jedlińsk (Mazowieckie) zagłosują w referendum w sprawie odwołania wójta Kamila Dziewierza. Zarzucają włodarzowi m.in. niegospodarność, nepotyzm oraz utrudnianie dostępu do informacji. W tle jest też przywłaszczenie pieniędzy na prezenty dla polityków.

Aby referendum doszło do skutku, jego inicjatorzy musieli zebrać 1138 podpisów poparcia. Ostatecznie Komisarz Wyborczy w Radomiu uznał za prawidłowe 1433 z 1733 złożonych podpisów i wydał postanowienie, że referendum odbędzie się 30 sierpnia. Aby głosowanie było ważne, do urn musi udać się co najmniej 3340 wyborców.

Inicjatorzy referendum wskazują m.in. na wysokie zadłużenie gminy oraz nieadekwatne wynagrodzenia jej władz. W ich ocenie wójt podejmuje decyzje sprzeczne z wolą mieszkańców, czego przykładem miały być starania o przywrócenie Jedlińskowi statusu miasta, mimo negatywnego wyniku konsultacji społecznych.

W tle przywłaszczenie pieniędzy

W czerwcu Prokuratura Rejonowa Radom-Wschód skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Kamilowi Dziewierzowi (wyraził zgodę na publikację pełnego nazwiska). Według śledczych wójt miał żądać od podległych mu dyrektorów jednostek pieniędzy na prezenty dla polityków, przywłaszczając co najmniej 11,8 tysiąca złotych.

Jak informowała prokuratura, w trakcie śledztwa wójt nie przyznał się do popełnienia zarzucanego czynu. Złożył obszerne wyjaśnienia, w których wszystkiemu zaprzeczył i stwierdził, że został pomówiony. Za zarzucane czyny grozi kara do 10 lat więzienia.

– Stawiane mi zarzuty nie mają pokrycia w rzeczywistości i są elementem politycznej wojny – oświadczył wójt w mediach społecznościowych.

43-letni Kamil Dziewierz jest związany z PiS. Sprawuje urząd wójta Jedlińska trzecią kadencję.

Źródło: PAP
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Tagi:
Polityka warszawskaReferendum
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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