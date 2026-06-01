Zbierał pieniądze od dyrektorów na "prezenty dla polityków". Akt oskarżenia przeciwko wójtowi

Jak poinformował szef Prokuratury Rejonowej Radom–Wschód Cezary Ołtarzewski, sprawa dotyczy lat 2018–2023. Według śledczych w tym okresie Kamil D. miał żądać pieniędzy od osób pełniących funkcje kierownicze w podległych mu placówkach – szkołach, przedszkolu oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Tłumaczył, że ze składek będzie kupował prezenty dla polityków i funkcjonariuszy publicznych wyższego szczebla, by w ten sposób zyskać ich przychylność dla gminy.

Według świadków, upominków jednak nie kupował, więc pieniądze musiały trafiać do jego kieszeni. W ten sposób – zdaniem prokuratury – wójt przyjął korzyść majątkową w kwocie nie mniejszej niż 11,8 tysiąca złotych.

Nie przyznał się

43-latek nie przyznał się do popełnienia zarzucanego czynu. Złożył obszerne wyjaśnienia, w których wszystkiemu zaprzeczył i stwierdził, że został pomówiony. Za przestępstwo to grozi kara do 10 lat więzienia.

Kamil D. jest związany z Prawem i Sprawiedliwością. Funkcję wójta pełni drugą kadencję, od 2014 roku. Po przedstawieniu zarzutów opublikował oświadczenie w mediach społecznościowych, w którym określił przypisywane mu czyny jako "oszczerstwa i fałszywe oskarżenia". Według niego, stoją za tym osoby powiązane z jednym z komitetów wyborczych, który poniósł porażkę w ostatnich wyborach samorządowych.

Wątek Collegium Humanum

Przy okazji tego śledztwa radomska prokuratura bada też kwestię dyplomu uzyskanego przez Kamila D. w Collegium Humanum. Śledczy chcą ustalić, w jaki sposób wójt go zdobył i w jakim celu go wykorzystywał.

Collegium Humanum to prywatna uczelnia, która oferowała szybkie kursy MBA i inne programy ułatwiające zdobywanie dyplomów często wykorzystywanych do awansu w strukturach spółek Skarbu Państwa. Część z tych dyplomów uczelnia wystawiała bez odpowiedniego procesu edukacyjnego. Wśród absolwentów Collegium Humanum byli m.in. politycy, prezesi i członkowie zarządów spółek Skarbu Państwa.