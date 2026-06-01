Zbierał pieniądze od dyrektorów na "prezenty dla polityków". Akt oskarżenia przeciwko wójtowi

Wójt miał zbierać pieniądze na prezenty dla polityków (zdjęcie ilustracyjne)
Pierwszy akt oskarżenia w sprawie Collegium Humanum
Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko wójtowi Jedlińska, koło Radomia. Według śledczych Kamil D. miał żądać od dyrektorów podległych mu jednostek pieniędzy na prezenty dla prominentnych polityków. Jednak gotówka zamiast na upominki miała trafiać do jego kieszeni.

Jak poinformował szef Prokuratury Rejonowej Radom–Wschód Cezary Ołtarzewski, sprawa dotyczy lat 2018–2023. Według śledczych w tym okresie Kamil D. miał żądać pieniędzy od osób pełniących funkcje kierownicze w podległych mu placówkach – szkołach, przedszkolu oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Tłumaczył, że ze składek będzie kupował prezenty dla polityków i funkcjonariuszy publicznych wyższego szczebla, by w ten sposób zyskać ich przychylność dla gminy.

Według świadków, upominków jednak nie kupował, więc pieniądze musiały trafiać do jego kieszeni. W ten sposób – zdaniem prokuratury – wójt przyjął korzyść majątkową w kwocie nie mniejszej niż 11,8 tysiąca złotych.

Zbierał pieniądze na prezenty dla polityków. Wójt z zarzutami

Nie przyznał się

43-latek nie przyznał się do popełnienia zarzucanego czynu. Złożył obszerne wyjaśnienia, w których wszystkiemu zaprzeczył i stwierdził, że został pomówiony. Za przestępstwo to grozi kara do 10 lat więzienia.

Kamil D. jest związany z Prawem i Sprawiedliwością. Funkcję wójta pełni drugą kadencję, od 2014 roku. Po przedstawieniu zarzutów opublikował oświadczenie w mediach społecznościowych, w którym określił przypisywane mu czyny jako "oszczerstwa i fałszywe oskarżenia". Według niego, stoją za tym osoby powiązane z jednym z komitetów wyborczych, który poniósł porażkę w ostatnich wyborach samorządowych.

Wątek Collegium Humanum

Przy okazji tego śledztwa radomska prokuratura bada też kwestię dyplomu uzyskanego przez Kamila D. w Collegium Humanum. Śledczy chcą ustalić, w jaki sposób wójt go zdobył i w jakim celu go wykorzystywał.

Collegium Humanum to prywatna uczelnia, która oferowała szybkie kursy MBA i inne programy ułatwiające zdobywanie dyplomów często wykorzystywanych do awansu w strukturach spółek Skarbu Państwa. Część z tych dyplomów uczelnia wystawiała bez odpowiedniego procesu edukacyjnego. Wśród absolwentów Collegium Humanum byli m.in. politycy, prezesi i członkowie zarządów spółek Skarbu Państwa.

Źródło: PAP
