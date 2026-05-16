Jechał pod prąd i po chodniku. Pościg za złodziejem paliwa

Policjanci z Garwolina w województwie mazowieckim prowadzili pościg za mężczyzną podejrzewanym o kradzieże paliwa na stacjach benzynowych. 29-latek został zatrzymany i obezwładniony.

We wtorek policjanci z Garwolina podczas służby zauważyli samochód, którym poruszał się mężczyzna, podejrzewany o kradzieże paliwa na terenie powiatu.

"Funkcjonariusze natychmiast zawrócili za autem, używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych nieoznakowanego radiowozu. Kierowca zignorował polecenia do zatrzymania i rozpoczął desperacką ucieczkę" - poinformowała podkomisarz Małgorzata Pychner z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.

29‑latek pędził ulicami Garwolina, łamiąc niemal wszystkie możliwe przepisy ruchu drogowego: wyprzedzał na skrzyżowaniu, jechał pod prąd i po chodniku, przejeżdżał przez przejście dla pieszych, wymuszał pierwszeństwo przejazdu i całkowicie ignorował sygnalizację świetlną.

"Kryminalni nie odpuścili ani na moment. Prowadzili dynamiczne działania, które zakończyły się zatrzymaniem uciekającego kierowcy w bezpośrednim pościgu. Mężczyzna był agresywny i znieważył interweniujących policjantów, jednak został szybko obezwładniony i trafił do policyjnej celi" - zrelacjonowała podkomisarz Pychner.

Nie tylko kradzieże paliwa

29‑latek usłyszał zarzuty dotyczące kilkukrotnych kradzieży paliwa na różnych stacjach benzynowych. To jednak nie wszystko. Okazało się, że mężczyzna wielokrotnie prowadził pojazd mimo orzeczonego przez sąd w Otwocku zakazu, a także usłyszał zarzuty niezatrzymania się do kontroli drogowej i znieważenia funkcjonariuszy. Za swoje czyny może spędzić w więzieniu nawet pięciu lat.

W odrębnym postępowaniu będzie odpowiadał za rażące naruszenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które spowodował podczas ucieczki.

Mężczyzna został tymczasowo aresztowany.

Źródło: tvnwarszawa.pl
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
