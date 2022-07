Jechał hulajnogą z prędkością 73 kilometrów na godzinę

Hulajnoga w fotoradarze

"W Okuniewie, na drodze wojewódzkiej 637, zauważyli zbliżającego się ze znaczną prędkością kierującego elektryczną hulajnogą. Kiedy zmierzyli jego prędkość, urządzenie wskazało 73 km/h. To o 50 za dużo dla takiego kierującego w tym miejscu" – przekazuje w komunikacie podkomisarz Marcin Zagórski z policji w Mińsku Mazowieckim. - "Kierowca został zatrzymany do kontroli. 26-letni mieszkaniec Sulejówka myślał, że może jechać z prędkością, z jaką poruszają się inne pojazdy, a na taką pozwalał mu jego jednoślad. Natomiast przepisy ruchu drogowego zobowiązują użytkowników hulajnóg elektrycznych do poruszania się drogą z maksymalną prędkością do 20 km/h.