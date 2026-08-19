Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Nastolatka ranił konar drzewa. Poszkodowany trafił do szpitala

|
Helikopter, śmigłowiec, LPR, Lotnicze Pogotowie Ratunkowego
08.04.2024 | Lotnicze Pogotowie Ratunkowe ma nową bazę na lotnisku w Babicach. Przez 20 lat zmieniło się wiele
Źródło wideo: Marek Nowicki/Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Służby interweniowały pod Kozienicami. Nastolatka ranił konar drzewa. Trafił do szpitala helikopterem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Do wypadku doszło w miejscowości Jasieniec, położonej w powiecie kozienickim.

Na miejsce skierowano dwa zastępy straży pożarnej, zespól ratownictwa medycznego i policję. Lądował również helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

- 14-letnie dziecko przygniótł lub uderzył konar z drzewa. Poszkodowany był przytomny. Trafił do szpitala helikopterem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - przekazał mł. asp. Wiktor Czubaj ze straży pożarnej w Kozienicach.

Źródło: tvnwarszawa.pl
ZOBACZ TAKŻE:
42 min
1609_cnb_braun_monika
Siostra Grzegorza Brauna: bratu nie wybaczam
Piotr Jacoń
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
shutterstock_2595701655_1
Śmiertelna pomyłka przy "prostym" zabiegu. Lekarz: nie jesteśmy serwisantami
Agata Daniluk, Jakub Stachowiak
Udostępnij:
Tagi:
Wypadki i kolizje w WarszawieStraż pożarnaPolicjaŚmigłowiec LPR
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Youtuber Stuart K.-B., znany jako Stuu opuszcza Prokuraturę Okręgową w Warszawie
Stuu przesłuchany w sprawie Pandora Gate. Usłyszał zarzuty
Śródmieście
Wypadek w Dąbrówce
Nie miała prawa jazdy, uderzyła autem w drzewo. Nie żyje jej czteroletnia córka. Zarzut
Okolice
Wanda Traczyk-Stawska z prezydentem Rafałem Trzaskowskim
"Bohaterka, która nie lubiła, gdy używano wobec niej tego słowa"
Śródmieście
Koń z opaską na języku, Tor Służewiec, Gala Derby, 5 lipca 2026 roku
Język nie związany, a "zapięty". "Absurd sprowadzania zakazu do nazwy techniki"
Martyna Sokołowska
Wanda Traczyk-Stawska nie żyje
"Przez całe życie walczyła o innych, o słabszych"
Śródmieście
Wanda Traczyk-Stawska nie żyje
"Żegnaj, Bohaterko". Tusk przywołał słowa Traczyk-Stawskiej
Śródmieście
Wypadek na trasie S8 pod Wyszkowem
Karambol. Strażacy wycinali dach auta, by wydostać rannego
Okolice
33-latek został zatrzymany
Pijany spowodował trzy kolizje. Nie miał prawa jazdy, zostanie deportowany
Okolice
Policjanci zatrzymali trzy osoby
Przechwytywali sygnał, otwierali auta, okradali
Wola
Wanda Traczyk-Stawska
Wspomnienie Wandy Traczyk-Stawskiej. Te słowa pozostaną w pamięci
TVN24
Wanda Traczyk-Stawska zmarła w wieku 99 lat
"Odeszła nasza Bohaterka"
TVN24
Nastolatkowie na motorowerach nie mieli uprawnień
Zagrażali przechodniom. Nagrał nastolatków na motorowerach, odpowiedzą przed sądem
Okolice
Kolejny etap remontu wiaduktu Mostu Poniatowskiego
Dwie firmy chcą montować odcinkowy pomiar prędkości na Moście Poniatowskiego
Śródmieście
Jeżozwierz spacerował ulicą Kaliny Jędrusik
"Cały czas jest o krok przed nami". Szukają trzeciego jeżozwierza
Bemowo
Na Woli znaleziono niewybuchy
Wykopali sześć dużych pocisków. Ulica była zamknięta
Wola
Warszawa, panorama Warszawy, skylina
Rosyjski opozycjonista znaleziony martwy w warszawskim mieszkaniu
Mokotów
Zalana zajezdnia autobusowa w Klaudynie
"Woda zaczęła się wlewać do zaparkowanych autobusów"
Okolice
Otwoccy żydzi czekajacy na pociąg do Treblinki
Upamiętnią ofiary zagłady gett w Otwocku, Falenicy i Rembertowie
Okolice
Strażnicy miejscy dostrzegli dziecko na parapecie (zdjęcie ilustracyjne)
Zmroziło ich, gdy spojrzeli w górę
Wola
Krystyna Kodymowska "Stokrotka"
Pomagała rannym w Powstaniu Warszawskim. Zmarła Krystyna Kodymowska "Stokrotka"
Śródmieście
Urząd dzielnicy
Ponad dwie godziny w kolejce, by zastrzec PESEL. Ratusz reaguje
Śródmieście
Wypadek na Południowej Obwodnicy Warszawy (zdjęcie ilustracyjne)
Potrącił kobietę, zostawił ją na poboczu. Apel policji
Okolice
Zatrzymanie nietrzeźwego kierowcy w Skrzeszewie
Wybił szybę, uciekał i groził. Nietrzeźwy instruktor sztuk walki zatrzymany
Okolice
Działka na skrzyżowaniu alei Wilanowskiej i Pohoskiego
Tu ma powstać 11-piętrowy blok. "Deweloper zabiera nam całą prywatność"
Dariusz Gałązka, Klemens Leczkowski
Burza, Warszawa
Skutki burz na Mazowszu, ponad 70 interwencji strażaków
Okolice
Patrol wodny pułtuskiej policji
Przepływali pod mostem, gdy poczuli podejrzany zapach
Okolice
Luksusowe zakupy w Dubaju skończyły się problemami na lotnisku w Polsce
Przylecieli z Dubaju, "zapomnieli" zgłosić luksusowe zakupy
Włochy
Włamanie do kwiatomatu w Płońsku
Ukradł bukiet z kwiatomatu. Grozi mu ponad 20 lat więzienia
Okolice
Stuu w Polsce
Czeka w areszcie, jest termin przesłuchania Stuu
Śródmieście
Studniówka (zdjęcie ilustracyjne)
Matka maturzysty odpowie za przywłaszczenie pieniędzy na studniówkę
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki