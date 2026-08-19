Nastolatka ranił konar drzewa. Poszkodowany trafił do szpitala
Do wypadku doszło w miejscowości Jasieniec, położonej w powiecie kozienickim.
Na miejsce skierowano dwa zastępy straży pożarnej, zespól ratownictwa medycznego i policję. Lądował również helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
- 14-letnie dziecko przygniótł lub uderzył konar z drzewa. Poszkodowany był przytomny. Trafił do szpitala helikopterem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - przekazał mł. asp. Wiktor Czubaj ze straży pożarnej w Kozienicach.
Źródło: tvnwarszawa.pl