Okolice 14-latek ranny przy rozładunku drewna, zabrał go śmigłowiec LPR Magdalena Gruszczyńska |

08.04.2024 | Lotnicze Pogotowie Ratunkowe ma nową bazę na lotnisku w Babicach. Przez 20 lat zmieniło się wiele Źródło wideo: Marek Nowicki/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Do wypadku doszło w miejscowości Jasieniec w powiecie kozienickim.

Na miejsce skierowano dwa zastępy straży pożarnej, zespół ratownictwa medycznego i policję. Lądował również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

- 14-letnie dziecko przygniótł lub uderzył konar z drzewa. Poszkodowany był przytomny. Trafił do szpitala helikopterem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - przekazał młodszy aspirant Wiktor Czubaj ze straży pożarnej w Kozienicach.

Wyładowywali drewno, doszło do wypadku

O szczegóły zapytaliśmy policję. Około godziny 14.30 dyżurny otrzymał zgłoszenie o nieszczęśliwym wypadku, do którego doszło na jednej z posesji.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że podczas wyładowywania drewna z busa, w którym uczestniczyli 14-, 16- i 41-latek, jeden z fragmentów drewna w niekontrolowany sposób się odbił i uderzył w 14-latka. Poszkodowany został przetransportowany helikopterem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Warszawie - poinformowała komisarz Ilona Tarczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach.

Na miejscu nadal trwają czynności, mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia.