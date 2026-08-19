14-latek ranny przy rozładunku drewna, zabrał go śmigłowiec LPR
Do wypadku doszło w miejscowości Jasieniec w powiecie kozienickim.
Na miejsce skierowano dwa zastępy straży pożarnej, zespół ratownictwa medycznego i policję. Lądował również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
- 14-letnie dziecko przygniótł lub uderzył konar z drzewa. Poszkodowany był przytomny. Trafił do szpitala helikopterem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - przekazał młodszy aspirant Wiktor Czubaj ze straży pożarnej w Kozienicach.
Wyładowywali drewno, doszło do wypadku
O szczegóły zapytaliśmy policję. Około godziny 14.30 dyżurny otrzymał zgłoszenie o nieszczęśliwym wypadku, do którego doszło na jednej z posesji.
- Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że podczas wyładowywania drewna z busa, w którym uczestniczyli 14-, 16- i 41-latek, jeden z fragmentów drewna w niekontrolowany sposób się odbił i uderzył w 14-latka. Poszkodowany został przetransportowany helikopterem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Warszawie - poinformowała komisarz Ilona Tarczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach.
Na miejscu nadal trwają czynności, mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia.