Wiózł narkotyki, zaparkował obok radiowozu

Policjanci wydziału do walki z przestępczością narkotykową Komendy Stołecznej Policji wspólnie z funkcjonariuszami wydziału operacyjno-śledczego Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej na terenie centrum handlowego w Jankach prowadzili działania wymierzone w osoby zajmujące się przestępczością narkotykową.

Zaparkował obok radiowozu

"Mieli informacje, że w tym rejonie będzie przebywać osoba przewożąca marihuanę i zaplanowali akcję. Obstawili wszystkie drogi dojazdowe i wyjazdowe z tamtejszych parkingów. Przed godziną 18 zauważyli, że na jeden z nich wjeżdża Toyota Prius. Samochodem kierował wytypowany wcześniej przez nich mężczyzna, który niczego nieświadomy zaparkował tuż obok nieoznakowanego radiowozu. Wtedy przystąpili do akcji i zatrzymali 35-latka. W bagażniku samochodu, którym się poruszał, znaleźli pięć kilogramów marihuany i 50 tysięcy złotych” - opisuje w komunikacie Edyta Adamus ze stołecznej policji.

Zarzuty i areszt

Zatrzymany jest mieszkańcem Pragi Północ. W Prokuraturze Rejonowej w Pruszkowie usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających i przygotowania do wprowadzenia ich do obrotu. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w tymczasowym areszcie.

