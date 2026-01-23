Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Wiózł narkotyki, zaparkował obok radiowozu

Policja zatrzymała 35-latka
Policja zatrzymała 35-latka
Źródło: KSP
Wjechał na parking i zatrzymał się obok radiowozu. Nie wiedział, że jest obserwowany. Do akcji przystąpili stołeczni policjanci, którzy zatrzymali 35-latka. W bagażniku przewoził pięć dużych paczek z marihuaną.

Policjanci wydziału do walki z przestępczością narkotykową Komendy Stołecznej Policji wspólnie z funkcjonariuszami wydziału operacyjno-śledczego Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej na terenie centrum handlowego w Jankach prowadzili działania wymierzone w osoby zajmujące się przestępczością narkotykową.

Zaparkował obok radiowozu

"Mieli informacje, że w tym rejonie będzie przebywać osoba przewożąca marihuanę i zaplanowali akcję. Obstawili wszystkie drogi dojazdowe i wyjazdowe z tamtejszych parkingów. Przed godziną 18 zauważyli, że na jeden z nich wjeżdża Toyota Prius. Samochodem kierował wytypowany wcześniej przez nich mężczyzna, który niczego nieświadomy zaparkował tuż obok nieoznakowanego radiowozu. Wtedy przystąpili do akcji i zatrzymali 35-latka. W bagażniku samochodu, którym się poruszał, znaleźli pięć kilogramów marihuany i 50 tysięcy złotych” - opisuje w komunikacie Edyta Adamus ze stołecznej policji.

Zarzuty i areszt

Zatrzymany jest mieszkańcem Pragi Północ. W Prokuraturze Rejonowej w Pruszkowie usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających i przygotowania do wprowadzenia ich do obrotu. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w tymczasowym areszcie.

Policja zatrzymała 35-latka
Policja zatrzymała 35-latka
Policja zatrzymała 35-latka
Źródło: KSP
Policja zatrzymała 35-latka
Policja zatrzymała 35-latka
Źródło: KSP
Policja zatrzymała 35-latka
Policja zatrzymała 35-latka
Źródło: KSP
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Największe uderzenie w przestępczość narkotykową w historii UE"
Ponad 100 zatrzymanych, wielu w Polsce. "Największe w historii Unii" uderzenie
TVN24
Gotówka, wagi, telefony i narkotyki znalezione w mieszkaniu 33-latka
Policjanci zapukali do mieszkania, przez okno wyleciały narkotyki
Wola
Przedmioty zabezpieczone przez policjantów
Wyważyli drzwi, z psem tropiącym przeszukali pomieszczenia
Targówek
OGLĄDAJ: Schetyna o Radzie Pokoju: perspektywa kilku miesięcy
Schetyna

Schetyna o Radzie Pokoju: perspektywa kilku miesięcy
NA ŻYWO

Schetyna
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KSP

Udostępnij:
TAGI:
PrzestępstwaPrzestępczość w WarszawieNarkotykiPolicja
Czytaj także:
Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku
Marysia zmarła w szpitalu. "Jednoznaczna" opinia biegłych i decyzja prokuratury
Artur Węgrzynowicz
Kampinoski park Narodowy apeluje o niedokarmianie zwierząt
Leśnicy o "najlepszej pomocy, jaką możemy zaoferować dzikim zwierzętom"
Mieszkańcy przygotowani są już na brak prądu
"To jest ruletka. Nie wiemy, kiedy nie będziemy mieli prądu"
Fragment czaszki żubra stepowego
Kopali staw, znaleźli fragment czaszki prehistorycznego zwierzęcia
Sąd skazał Klaudię G., oskarżoną o zagłodzenie swojej trzyletniej córki Emilki na dziewięć lat więzienia
Trzyletnia Emilka "stała się balastem", umierała w cierpieniu. Matka skazana
Seniorka (zdj. ilustracyjne)
Przyszła do ich mieszkania, mówiła "ciociu", "wujku". Zniknęła z pieniędzmi
Mężczyzna został zatrzymany
Chciał się zameldować, zostanie deportowany
Mokotów
Jerzy Owsiak podczas konferencji prasowej w studiu WOŚP na błoniach PGE Narodowego w Warszawie
Zmiany w ruchu drogowym, więcej kursów komunikacji miejskiej i zabytkowe tramwaje
Komunikacja
Nowa procedura adopcyjna w schronisku na Paluchu (zdjęcie ilustracyjne)
Kontrolerzy ponownie pojawią się w schroniskach dla zwierząt
Zwłoki kobiety znaleziono w śnieżnej zaspie (zdj. ilustracyjne)
Ciało zaginionej kobiety znaleźli w zaspie
Policjant zauważył mężczyznę leżącego na poboczu
Przy drodze leżał zamarzający mężczyzna
Wypadek w Marysinie Wawerskim
Wzrosła liczba ofiar śmiertelnych wypadków
Ulice
Zabytkowy Spichlerz w Nowym Dworze Mazowieckim
Był zamkiem w "Panu Tadeuszu". Nikt nie chciał go kupić
Artur Węgrzynowicz
Kobieta uderzyła autem w bok lokomotywy
Zignorowała znak "stop", akurat nadjeżdżał pociąg
Pies przymarzł do pobocza
Pies przymarzł do pobocza. Musieli go odkuwać
Zderzenie na Puławskiej
Zderzenie na ruchliwej ulicy. Auto wpadło na chodnik
Mokotów
Akcja służb w Ładzyniu
Samochód w rowie, w środku nieprzytomny kierowca. Reanimacja
Gotówka, wagi, telefony i narkotyki znalezione w mieszkaniu 33-latka
Policjanci zapukali do mieszkania, przez okno wyleciały narkotyki
Wola
Wypadł z drogi, przejechał kilkadziesiąt metrów i uderzył w drzewo
Wypadł z drogi, przejechał kilkadziesiąt metrów i uderzył w drzewo
W warszawskim zoo przyszedł na świat kanczyl jawajski
Ma nogi cienkie jak ołówek, ale bronić się potrafi
Praga Północ
Sprawdzenie pirotechniczne na Lotnisku Chopina (zdjęcie ilustracyjne)
Kilkaset osób ewakuowano z Lotniska Chopina
Włochy
Policyjny radiowóz zimą
Zaginiony 12-latek odnaleziony
"Kajko i Kokosz - Rogata Heca"
"Kajko i Kokosz" w gwarze warszawskiej
Dariusz Gałązka
Kierowca stracił prawo jazdy podczas kontroli drogowej (zdjęcie ilustracyjne)
"Zapomniał" o blokadzie alkoholowej, stracił prawo jazdy i stanie przed sądem
W ubiegłym roku wpłynęło prawie 700 tysięcy zgłoszeń do Miejskiego Centrum Kontaktu 19115
Prawie 700 tysięcy zgłoszeń od mieszkańców stolicy
Wola
Pociągi SKM (zdjęcie ilustracyjne)
"Ze wstępnych ustaleń wynika, że zawinił czynnik ludzki"
Komunikacja
Napadli 16-latka, zatrzymany 14-latek
Napadli i ranili 16-latka. Policjanci zatrzymali 14-latka
Targówek
Projekty do budżetu obywatelskiego (zdjęcie ilustracyjne)
Autobus do schroniska, powrót promu lub automat recytujący wiersze
Śródmieście
Dworzec Centralny (zdjęcie ilustracyjne)
Ktoś podpalił jej włosy na Dworcu Centralnym
Katarzyna Kędra
Sala KRS
Prokuratura wysłała policję do biur rzeczników dyscyplinarnych sędziów
Mokotów

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki