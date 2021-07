Padły strzały ostrzegawcze, staranowali auto radiowozem. Areszt i zarzuty po pościgu za 66-latkiem

W poniedziałek informowaliśmy o pościgu za kierowcą renault . Niebezpieczną jazdę 66-latka zauważyli inni kierowcy. Gdy policjant z drogówki namierzył go w Tarczynie, rozpoczął pościg. Mężczyzna nie zatrzymywał się, zajeżdżał innym drogę. Wtedy padły strzały ostrzegawcze. Mieszkaniec Kielc został ostatecznie zatrzymany w Jankach, ale odmówił badania alkomatem.

I informuje, że mieszkaniec Kielc usłyszał dwa zarzuty karne: - Jeden za niewykonanie polecenia zatrzymania pojazdu, za co grozi do pięciu lat pozbawienia wolności. Drugi za wywieranie wpływu na czynności wykonywane przez funkcjonariuszy, co również zagrożone jest karą pięcioletniego pozbawienia wolności.