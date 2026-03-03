Logo TVN Warszawa
Gnał 160 kilometrów na godzinę. "Chwila brawury może kosztować znacznie więcej niż mandat"

Policjanci zatrzymali kierowcę, który w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 90 km/h, pędził z prędkością przekraczającą 160 km/h. Dostał mandat i punkty karne.

Do zdarzenia doszło w miejscowości Janki. "Policjanci kontrolujący prędkość na jednej z głównych ulic zauważyli kierującego, który w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 90 km/h, pędził z prędkością przekraczającą 160 km/h. Pomiar nie pozostawiał wątpliwości - mężczyzna znacznie przekroczył dopuszczalną prędkość, stwarzając realne zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego" - podkreśliła w komunikacie podkomisarz Monika Orlik z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.

Kierowca został zatrzymany do kontroli. Jak podała policja, za popełnione wykroczenie został ukarany wysokim mandatem oraz punktami karnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Niebezpieczna prędkość

Policjanci zaznaczyli, że nadmierna prędkość wciąż pozostaje jedną z głównych przyczyn najtragiczniejszych w skutkach zdarzeń drogowych. "Przypominamy, że kontrole prędkości prowadzone są systematycznie i będą kontynuowane. Policjanci reagują wszędzie tam, gdzie kierujący lekceważą przepisy i narażają innych na niebezpieczeństwo" - poinformowali.

Policjanci zaapelowali o rozsądek i zdjęcie nogi z gazu. "Chwila brawury może kosztować znacznie więcej niż mandat - może kosztować czyjeś zdrowie lub życie" - zaznaczyli.

Opracowała Magdalena Gruszczyńska

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Pruszków

MandatyTaryfikator mandatówPolicja
