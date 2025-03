Dachowanie w Jackowie Górnym Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie / Facebook

Auto osobowe dachowało i wypadło z jezdni na drodze krajowej numer 62 pod Wyszkowem. Jedna osoba została poszkodowana. Ruch w miejscu wypadku odbywał się wahadłowo.

Do wypadku doszło po godzinie 10 w miejscowości Jackowo Górne, na drodze krajowej numer 62 między Serockiem a Wyszkowem. Wyszkowska straż pożarna podaje, że dachowało tam auto osobowe. Ze zdjęć opublikowanych przez strażaków w mediach społecznościowych wynika, że pojazd wypadł z jezdni do rowu. Miał wgnieciony dach, pękniętą przednią szybę i uszkodzony przód.

"W wyniku zdarzenia jedna osoba została poszkodowana i przetransportowana przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala" - poinformowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ostrzegała kierowców przed utrudnieniami. Do wypadku doszło na pasie jezdni w kierunku Wyszkowa i był on zablokowany na czas akcji służb. Ruch odbywał się wahadłowo do około godziny 13.

