Przebywali i pracowali w Polsce od kilku lat. Okazało się, że nielegalnie

Zatrzymane osoby to trzech obywateli Wietnamu w wieku 28, 37 i 56 lat oraz 45-letni obywatel Chin. Wszyscy od kilku lat przebywali w Polsce nielegalnie. W podwarszawskim Jabłonowie zajmowali się różnego rodzaju pracami dorywczymi, m.in. handlem, gastronomią czy przewożeniem towarów w obrębie azjatyckiego centrum handlowego.

Nie mieli ważnych wiz lub innych dokumentów, które uprawniałyby ich do wjazdu i pobytu w Polsce. Z oświadczenia dwóch z zatrzymanych Wietnamczyków wynikało, że dostali się do Polski nielegalnie, od strony Ukrainy. Jeden sześć lat temu, drugi ponad dwa lata temu.

Poszukiwany w sprawie podrobionych dokumentów

"28-letni Wietnamczyk figurował w systemach, jako osoba poszukiwana za posłużenie się sfałszowanym dokumentem. Usłyszy zarzuty za usiłowanie wyłudzenia w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu podstępnie zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium RP, poprzez przedłożenie przed pracownikiem urzędu paszportu wietnamskiego, w którym znajdowała się podrobiona na wzór oryginalnej wiza niemiecka typu C. Za ten czyn grozi mu grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu" – informują w komunikacie strażnicy graniczni.

W związku z nielegalnym przekroczeniem granicy w tym przypadku odstąpiono od wszczęcia postępowania z uwagi na przedawnienie się wykroczenia. Obaj Wietnamczycy dostali mandaty karne w wysokości 500 złotych za nielegalny pobyt na terytorium RP. Komendant Placówki Straży Granicznej w Warszawie wydał wobec nich decyzję o zobowiązaniu do powrotu, w której orzekł zakaz wjazdu na terytorium RP i państw obszaru strefy Schengen na okres trzech lat.

Ich dokumenty straciły ważność

Pozostali mężczyźni, 56-letni obywatel Wietnamu i 45-letni obywatel Chin, dostali się do Polski legalnie na podstawie polskiej karty pobytu i polskiej wizy, ale dokumenty te utraciły ważność, dlatego wobec nich również wszczęto postępowania administracyjne sfinalizowane wydaniem decyzji zobowiązujących do powrotu z jednoczesnym zakazem ponownego wjazdu do Polski i innych państw strefy Schengen przez kolejnych sześć miesięcy.